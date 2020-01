Superbike-WM

Jerez-Test, 14 Uhr: Honda überrascht mit Platz 4

Die Wettervorhersage für die ersten Wintertests der Superbike-WM 2020 in Jerez sind schlecht, die Rennstrecke ist nass. Trotzdem herrscht inzwischen Hochbetrieb.

Seit 11 Uhr ist die Rennstrecke in Jerez für die ersten Tests dieses Jahres geöffnet. Doch die Strecke ist nass, laut Vorhersage wird sie am Mittwoch und Donnerstag auch nie gänzlich trocken.



Die Ideallinie trocknete bis 14 Uhr immerhin soweit ab, dass die Rundenzeiten in großen Schritten besser wurden. Yamaha-Werksfahrer Michael van der Mark führt die Zeitenliste aktuell mit 1:53,675 min an.

Von den Bestzeiten in Jerez ist das noch weit entfernt.



Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: Alvaro Bautista (2019), Ducati, 1:39,004 min



Pole-Rekord: Jonathan Rea (2019), Kawasaki, 1:38,247 min

Für viel Aufsehen sorgt die neue Honda CBR1000RR-R Fireblade, die Japaner stellen sich mit Alvaro Bautista und Leon Haslam zum ersten Mal der Konkurrenz.



Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) verzichtete bislang, Teamkollege Alex Lowes fuhr erst drei Runden.

Zeiten Superbike-Test Jerez, Mittwoch, 14 Uhr:

1 Michael van der Mark, Yamaha, 1:53,675 min

2 Loris Baz, Yamaha, 1:53,794 min

3 Scott Redding, Ducati, 1:54,207

4 Leon Haslam, Honda, 1:54,803

5 Garrett Gerloff, Yamaha, 1:55,176

6 Leandro Mercado, Ducati, 1:55,361

7 Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:55,624

8 Tom Sykes, BMW, 1:55,848

9 Chaz Davies, Ducati, 1:58,684

10 Eugene Laverty, BMW, 1:58,770

11 Sylvain Barrier, Ducati, 1:58,820

12 Federico Caricasulo, Yamaha, 2:01,889

13 Alvaro Bautista, Honda, 2:03,707

14 Sandro Cortese, Ducati, 2:03,708

15 Alex Lowes, Kawasaki, 2:05,917