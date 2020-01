Superbike-WM

Jerez, 15 Uhr: Strecke trocken, Razgatlioglu vorne

Inzwischen sind alle Superbike-WM-Piloten bei den Testfahrten in Jerez mit Slick-Reifen unterwegs, die Zeiten sind auf einem normalen Niveau angelangt.

Entgegen der Vorhersage hat es am Donnerstag bislang nicht geregnet, nach dem miserablen Wetter am Mittwoch ist die Strecke inzwischen weitgehend abgetrocknet und erlaubt passable Zeiten.



Um 15 Uhr führt Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu die Zeitenliste mit 1:41,214 min an, der Türke fährt damit 2/10 sec schneller als Scott Redding (Ducati) auf Platz 2.



Auf die schnellste Rennrunde fehlen Toprak zwar noch 2,2 sec, der Jerez Circuit weist aber nach wie vor einige feuchte Stellen auf, außerdem hat es nur 13 Grad Celsius.

Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) verzichtete am Mittwoch auf nasser Strecke aufs Fahren, nach dem Mittagessen griff der Nordire erstmals ein und fuhr sofort auf dem Niveau der Besten.



Barni-Ersatzfahrer Sandro Cortese gewöhnt sich langsam an die Panigale V4R, nach heute 30 Runden fehlen dem Schwaben derzeit 3 sec zur Spitze.

Alvaro Bautista fährt als schnellster Honda-Mann auf Rang 7, Tom Sykes ist mit der besten BMW Elfter.



Bei den Supersport-Piloten ist Weltmeister Randy Krummenacher auf seiner MV Agusta F3 der mit Abstand Beste, der Schweizer fährt aktuell 1,7 sec schneller als der Zweitbeste, Teamkollege Federico Fuligni.



Der Test geht noch bis 18 Uhr.

Zeiten Superbike-Test Jerez, Donnerstag, 15 Uhr:

1 Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,214 min

2 Scott Redding, Ducati, 1:41,407

3 Alex Lowes, Kawasaki, 1:41,642

4 Jonathan Rea, Kawasaki, 1:42,171

5 Michael van der Mark, Yamaha, 1:42,707

6 Loris Baz, Yamaha, 1:43,384

7 Alvaro Bautista, Honda, 1:43,579

8 Leon Haslam, Honda, 1:43,581

9 Michael Rinaldi, Ducati, 1:43,789

10 Federico Caricasulo, Yamaha, 1:43,811

11 Tom Sykes, BMW, 1:44,014

12 Maximilian Scheib, Kawasaki, 1:44,153

13 Garrett Gerloff, Yamaha, 1:44,214

14 Chaz Davies, Ducati, 1:44,276

15 Sandro Cortese, Ducati, 1:44,300

16 Sylvain Barrier, Ducati, 1:44,322

17 Leandro Mercado, Ducati, 1:44,476

18 Eugene Laverty, BMW, 1:44,543