Superbike-WM

Loris Baz (Yamaha): «Werde großartige Saison haben!»

Yamaha ist für die Superbike-WM 2020 gut aufgestellt. Beim letzten Wintertest auf Phillip Island war Ten Kate-Pilot Loris Baz sogar schnell als die Werkspiloten Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu.

Ten Kate Yamaha und Loris Baz haben sich 2019 schnell in der Superbike-WM unter den besten Teams etabliert. Obwohl der Franzose die ersten fünf Meetings verpasste und erst in Jerez einstieg, beendete er die Saison auf Platz 10.



Bei den Wintertests in Europa bestätigte Baz seine gute Performance, beim Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche wurde er als Zweiter bester Yamaha-Pilot. Kein Wunder ist der 27-Jährige für den Saisonauftakt in Australien am kommenden Wochenende zuversichtlich. «Wegen mir kann die Saison beginnen, wir sind bereit», sagte Baz selbstbewusst.

«In den letzten zwei Tagen haben wir viel gearbeitet und konnten viele Dinge ausprobieren. Letztendlich können wieder auf einen sehr positiven Test zurückblicken», meinte Baz weiter. «Schon hinsichtlich des anstehenden Rennens konnten wir Vergleiche anstellen. Es gibt jedoch einige Bereiche, in denen wir für die Rennen noch etwas finden müssen. Insgesamt bin ich aber zufrieden und gehe zuversichtlich ins erste Saisonmeeting, Ich bin sicher, dass wir eine großartige Saison haben werden.»

Kombinierte Zeitenliste Phillip-Island-Test

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:30,448 min

2. Loris Baz (F), Yamaha, 1:30,524

3. Tom Sykes (GB), BMW, 1:30,568

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:30,740 min

5. Leon Haslam (GB), Honda, 1:30,882

6. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,885

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:31,077

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:31,407

9. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:31,436

10. Alvaro Bautista (E), Honda, 1:31,453

11. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:31,533

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:31,560

13. Sandro Cortese (D), Kawasaki, 1:31,565

14. Xavi Fores (E), Kawasaki, 1:31,653

15. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, 1:31,810

16. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:31,941

17. Federico Caricasulo (I), Yamaha, 1:31,944

18. Leon Camier (GB), Ducati, 1:32,676

19. Takumi Takahashi (J), Honda, 1:36,314