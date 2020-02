Superbike-WM

Leon Haslam (5./Honda): «Es ist genau das Gegenteil»

«Wir haben einen weiteren Schritt gemacht», betonte Honda-Werkspilot Leon Haslam am Dienstag nach Gesamtrang 5 beim zweitägigen Superbike-WM-Test auf Phillip Island. Teamkollege Alvaro Bautista nahm er 0,6 Sekunden ab.

Leon Haslam zählt zu den Piloten im Fahrerlager der Superbike-WM, die über sehr viel Erfahrung verfügen. Der Honda-Pilot beendete den Test auf dem 4,445 Kilometer langen GP-Circuit von Phillip Island mit der brandneuen Fireblade auf dem fünften Gesamtrang, nur 0,434 Minuten hinter Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki). Auch wenn es bei Testfahrten für gewöhnlich nicht auf die Rundenzeiten ankommt, fühlt dich der Engländer für den Saisonstart am Wochenende gerüstet.

«Am Nachmittag hatten wir mit dem starken Wind zu kämpfen, er machte uns, aber sicher auch den anderen, schwer zu schaffen», sagte Haslam im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Während eines Tests kommen dir immer wieder Ideen, was du noch ausprobieren möchtest. Weil uns aber die Zeit am Ende ausging, haben wir nur etwa die Hälfte der Dinge austesten können. Insgesamt war der Tag aber sehr gut, denn ich konnte eine Rundenzeit unter 1:30 Minuten fahren, was nicht weit von der Spitze entfernt ist. Außerdem konnten wir die Konstanz und den Reifenverschleiß verbessern.»

Einige Piloten, darunter Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu, klagten über den zu starken Reifenverschleiß auf der Strecke im Süden Australiens, doch Haslam beschäftigt dieses Thema nicht sehr. «Seitdem wir im letzten Jahr eine neue Charakteristik des Pirelli-Reifens verwenden, ist es viel einfacher damit umzugehen, denn der Reifen bietet mehr Konstanz, vor allem auf dieser Strecke. Weil wir den Reifen bereits seit einem Jahr benutzen, haben wir die nötigen Informationen und wir sind uns sicher, dass er die Rennen überstehen wird.»

«Auf anderen Strecken versuchst du etwas am Motorrad zu verändern, um den Reifen besser nutzen zu können. Auf der Strecke von Phillip Island ist es genau das Gegenteil, denn du machst Veränderungen, damit du den Reifen so gut wie möglich schonen kannst.»

Vor dem Start der Superbike-WM 2020 stellt sich die Frage, wie stark das neue Bike von Honda wirklich ist. Doch Haslam betont, dass es nach Testfahrten nicht einfach ist, einen Standort zu bestimmen: «Wir sind nicht weit von unseren Gegnern entfernt. In Portimao zum Beispiel waren wir einer der schnellsten auf Rennreifen, man sah es nur nicht direkt, weil einige die weicheren Reifen nutzen. Wir waren sehr konkurrenzfähig, obwohl man natürlich bedenken muss, dass Kawasaki dort nicht anwesend war. Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, aber wir werden erst sehen wo wir wirklich stehen, wenn wir Rennen fahren. »

Kombinierte Zeitenliste Phillip -Island-Test

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:30,448 min

2. Loris Baz (F), Yamaha, 1:30,524

3. Tom Sykes (GB), BMW, 1:30,568

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:30,740 min

5. Leon Haslam (GB), Honda, 1:30,882

6. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,885

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:31,077

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:31,407

9. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:31,436

10. Alvaro Bautista (E), Honda, 1:31,453

11. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:31,533

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:31,560

13. Sandro Cortese (D), Kawasaki, 1:31,565

14. Xavi Fores (E), Kawasaki, 1:31,653

15. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, 1:31,810

16. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:31,941

17. Federico Caricasulo (I), Yamaha, 1:31,944

18. Leon Camier (GB), Ducati, 1:32,676

19. Takumi Takahashi (J), Honda, 1:36,314