Superbike-WM

Loris Baz (5./Yamaha): Keine Zeitenjagd am Freitag

Ten Kate-Fahrer Loris Baz fuhr beim Saisonauftakt der Superbike-WM auf Phillip Island am Freitag auf den fünften Rang. Nach einem technischen Problem am Nachmittag verzichtete der Franzose auf eine Zeitenjagd.

Loris Baz startet mit dem Team Ten Kate in die erste volle Saison in der Superbike-WM auf Yamaha. Bereits über den Winter präsentierte sich der ehemalige MotoGP-Pilot von seiner besten Seite und fuhr ständig an der Spitze des Klassements. Am Freitag drehte Baz zunächst zehn Runden im Regen und sicherte sich Rang 2, bevor er am Nachmittag mit dem fünften Platz und 0,537 Sekunden Rückstand auf Ducati-Pilot Scott Redding den ersten Tag auf Phillip Island beendete.

Obwohl für Baz nicht alles nach Plan lief, fühlt sich der 27-Jährige für das restliche Wochenende gut gerüstet. «Im letzten Sektor zerstörst du dir den Hinterreifen, wenn du jedes Mal am Limit bist, deshalb habe ich dort die meiste Zeit verloren. Wir haben an diesem Tag nur für die Renndistanz trainiert, weil wir am Anfang ein kleines technischen Problem hatten», erklärte der Yamaha-Pilot. «Am Ende habe ich keine schnelle Runde probiert, denn ich wollte den Rennreifen besser verstehen und weil das Tempo während des Longruns nicht schlecht war.»

Unter trockenen Bedingungen ist Baz schnell, doch auch im Regen hat er im ersten Training gezeigt, dass man mit ihm rechnen muss. «Im Nassen bin ich immer schnell», sagte Baz selbstbewusst. «Wir wollten nur sichergehen, dass alles, was wir über den Winter verändert haben, auch funktioniert. Wir haben einige neue Teile bekommen, die sehr gut funktionieren, deshalb können wir mit einem Basis-Set-up starten und müssen nur an wenigen Details arbeiten.»

«Zu Beginn des Trainings versuche ich immer eine schnelle Runde zu fahren, um diese anschließend mit weniger Aufwand und Kraft wieder zu erreichen, damit der Reifenverschleiß minimal bleibt», erklärte Baz im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Über den Winter haben wir daran gearbeitet mit dem Qualifying-Reifen schnell zu sein, deshalb glaube ich, dass wir in der Superpole angreifen können. Es war schon letztes Jahr unser Problem, dass wir mit neuen Reifen kaum auf eine schnelle Zeit kamen. Doch wir haben uns in dem Bereich stark verbessert.»

Wird der zweifache Superbike-WM-Laufsieger in diesem Jahr endlich wieder gewinnen können? «Ich glaube, alles ist möglich, denn dafür liebe ich den Rennsport. Dass alles passieren kann, hat man auch in der Vergangenheit bei Fabio Quartararo und Johann Zarco gesehen, im letzten Jahr bei Toprak. Ich habe keine klare Zielsetzung, außer so schnell wie möglich zu sein. Wir möchten, wann immer es geht, auf dem Podium landen und um Siege kämpfen. Am Ende zählt es, das Ganze zu genießen und sonntags ohne etwas zu bereuen nach Hause zu fahren.»

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1 + FP2:

1. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,436 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,418

3. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,469

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,500

5. Loris Baz (F), Yamaha, +0,537

6. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,542

7. Tom Sykes (GB), BMW, +0,725

8. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,765

9. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,777

10. Xavi Fores (E), Kawasaki, +0,829

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,900

12. Sandro Cortese (D), Kawasaki, +0,961

13. Chaz Davies (GB), Ducati, +1,042

14. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,311

15. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,462

16. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,572

17. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,594

18. Leon Camier (GB), Ducati, +2,213

19. Takumi Takahashi (J), Honda, +4,559