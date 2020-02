Superbike-WM

Chaz Davies (8./Ducati): «Ich musste ruhig bleiben»

«Leider habe ich mir zu Beginn des Rennens schon alles kaputtgemacht», beklagte sich Ducati-Pilot Chaz Davies nach dem ersten Rennen der Superbike-WM am Samstag auf dem Grand Prix-Kurs auf Phillip Island.

Chaz Davies hat im Aruba-Ducati-Team mit Scott Redding einen starken Fahrer an seine Seite gestellt bekommen. Der Waliser haderte im Winter mit Grip-Problemen an seiner Ducati Panigale V4R und konnte diese auch am Samstag beim Saisonstart der Superbike-WM auf Phillip Island nicht abstellen. Bereits in der Superpole reichte es nur zu Startplatz 16, das Rennen beendete der 33-Jährige auf einem ernüchternden achten Rang, 11,849 Sekunden hinter Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Redding beendete sein erstes Rennen in der Superbike-WM auf Position 3.

«Das ich am Ende der Welt gestartet bin, hat meinem Rennen leider nicht geholfen. Auch die erste Hälfte des Rennens war nicht fantastisch, erst ab Runde 14 bis zum Rennende konnte ich ein gutes Tempo gehen, doch da war der Zug vorne leider schon abgefahren», sagte Davies im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Leider habe ich mir zu Beginn des Rennens schon alles kaputtgemacht. Auch bei den Testfahrten hatte ich schon diese Probleme zu Beginn eines Stints und generell kann ich die frischen Reifen leider noch nicht nutzen, weil ich zu wenig Haftung habe.»

Bereits in der Superpole stahl Teamkollege Scott Redding Chaz Davies die Show, als er ihm 1,4 Sekunden aufbrummte. «In der Superpole konnte ich den weichen Qualifying-Reifen nicht so nutzen, wie wir uns das erhofft hatten. Auch Scott, obwohl er in Reihe 1 gefahren war, fand nur ein paar Zehntel auf dem Reifen», verteidigte sich der Ducati-Pilot. «Ich habe leider nichts aus dem Reifen herausholen können und wurde deshalb nur 16. Das Motorrad funktioniert nicht sehr gut auf dem Qualifyer.»

«Als ich in den ersten Runden mit dem Grip kämpfte, musste ich ruhig bleiben, denn ich konnte nicht schneller fahren, weil ich sonst den Reifen zerstört hätte. Ich habe versucht, mein eigenes Rennen zu fahren und musste warten bis ich mich wohlfühlte, doch dann war der Abstand bereits zu groß. Für Sonntag erhoffe ich mir ein besseres Gefühl, dafür müssen wir noch am Heck des Motorrads Fortschritte machen, um die Traktion in den lang gezogenen Kurven zu verbessern», erklärte Davies zuversichtlich.

Ergebnis Superbike-WM Phillip Island, Lauf 1

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Toprak Razgatlioglu, Yamaha 33:48,344 min 2 Alex Lowes, Kawasaki + 0,007 sec 3 Scott Redding, Ducati + 0,034 4 Michael van der Mark, Yamaha + 0,137 5 Leon Haslam, Honda + 3,910 6 Alvaro Bautista, Honda + 4,426 7 Loris Baz, Yamaha + 4,493 8 Chaz Davies, Ducati + 11,849 9 Tom Sykes, BMW + 11,910 10 Michael Rinaldi, Ducati + 11,922 11 Eugene Laverty, BMW + 11,949 12 Federico Caricasulo, Yamaha + 20,720 13 Sandro Cortese, Kawasaki + 20,778 14 Garrett Gerloff, Yamaha + 26,039 15 Maximilian Scheib, Kawasaki + 34,385 Defekt Takumi Takahashi, Honda Sturz Xavi Fores, Kawasaki Sturz Jonathan Rea, Kawasaki

WM-Stand nach Phillip Island, Lauf 1: