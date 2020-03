Superbike-WM

Weshalb Yamaha-Ass Michael van der Mark wehrlos war

«Yamaha hat sich stark verbessert», sagte Michael van der Mark am Sonntag, nachdem er auch im zweiten Superbike-WM-Rennen am Nachmittag auf Phillip Island keinen Podestplatz ergattern konnte.

Yamaha-Werksfahrer Michael van der Mark musste am Samstag auf Phillip Island im ersten Rennen der Superbike-WM mit Rang vier leben, weil er in der letzten Runde nicht mehr gegenhalten konnte. Im Sprintrennen am Sonntag musste der Niederländer mit ansehen, wie Jonathan Rea (Kawasaki) seinen ersten Saisonsieg holte, weil sich die Yamaha nicht so gut handhaben ließ, wie am Vortag. Er landete nach zehn harten Runden nur auf Platz 5.

«Im Sprintrennen verhielt sich das Bike sehr unterschiedlich im Vergleich zum Samstag, wo ich so viel Grip und Sicherheit mit dem Motorrad hatte», erklärte van der Mark im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Normalerweise kann ich in den zehn Runden alles geben und um das Podium kämpfen, aber das war diesmal nicht möglich, ich konnte nur mitfahren und nicht angreifen.»

«Zum Glück konnten wir das Problem vor dem zweiten Hauptrennen beheben. Ich hatte einen perfekten Start und wir gingen das Rennen wie am Samstag an, ich versuchte, an der Spitze zu fahren, aber nicht ganz vorne und ohne das Tempo zu verschärfen. Es hat mir geholfen, dass Jonathan lange Zeit das Rennen angeführt hat. In den letzten zwei Runden wurde das Tempo angezogen, aber leider konnte ich in der letzten Runde nicht mehr gegenhalten, weil mein Hinterreifen zerstört war. Etwas enttäuschend, aber ich glaube wir müssen mit den Punkten zufrieden sein», sagte der 27-Jährige nachdem er erneut Vierter wurde, 1,7 Sekunden hinter dem Sieger Alex Lowes (Kawasaki).

Obwohl es van der Mark nicht gelang, an diesem Wochenende auf das Podium zu steigen, geht er zuversichtlich zum nächsten Rennen in Katar. «Yamaha hat sich stark verbessert, vor allem auf dieser Strecke, wo wir in der Vergangenheit immer große Probleme hatten. Die Basis der R1 ist stärker, wir arbeiteten in der letzten Woche nur an der Elektronik. Unsere Höchstgeschwindigkeit kann sich ebenfalls sehen lassen und ich hoffe, dass wir auch auf anderen Strecken schnell sein können.»

Das Rennen am Nachmittag war sehr langsam, warum hat niemand versucht, dem Feld zu enteilen? «Auf dieser Strecke ist es deutlich schwieriger alleine zu fahren, als einem anderen Fahrer zu folgen. Wenn jemand versucht, an der Spitze zu entkommen, kannst du ihm gut folgen, ohne den Reifen stark zu beanspruchen. Du hast das gleiche Tempo, musst aber weniger investieren», erklärte der Yamaha-Pilot. In der Weltmeisterschaft liegt van der Mark mit 31 Punkten auf dem dritten Platz, 20 Punkte hinter seinem ehemaligen Teamkollegen, der die Weltmeisterschaft anführt.

Ergebnis Superbike-WM Philipp Island, Lauf 2:

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Alex Lowes, Kawasaki 34:04,327 min 2 Jonathan Rea, Kawasaki + 0,037 sec 3 Scott Redding, Ducati + 0,849 4 Michael van der Mark, Yamaha + 1,784 5 Chaz Davies, Ducati + 4,278 6 Alvaro Bautista, Honda + 4,322 7 Maximilian Scheib, Kawasaki + 4,829 8 Loris Baz, Yamaha + 6,172 9 Sandro Cortese, Kawasaki + 11,057 10 Tom Sykes, BMW + 17,204 11 Xavi Fores, Kawasaki + 33,338 12 Leon Haslam, Honda + 33,779

Michael Rinaldi, Ducati Sturz

Toprak Razgatlioglu, Yamaha Defekt

Federico Caricasulo, Yamaha Sturz

Takumi Takahashi, Honda Aufgabe

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: