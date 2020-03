Superbike-WM

Tom Sykes (BMW): Nur die Superpole war «unglaublich»

Ein wenig mehr hatte sich BMW für das Meeting der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island schon ausgerechnet. Nach einem neuen Pole-Rekord konnte Tom Sykes seine unglaublich Performance in den drei Rennen nicht wiederholen.

Tom Sykes konnte beim Saisonauftakt der seriennahen Weltmeisterschaft in Australien aus verschiedenen Gründen in den Rennen nicht dieselbe Performance zeigen, wie in der Superpole, als er in der Fabelzeit von 1:29,230 min einen neuen Superpole-Rekord aufstellte.



Im ersten Rennen war es eine falsche Reifenwahl, im Superpole-Race eine Berührung mit Loris Baz (Yamaha) und im zweiten Superbike-Lauf ein technisches Problem. Für die Positionen 9, 6 und 10 erhielt der BMW-Pilot 17 WM-Punkte, die ihn in der Gesamtwertung als Zehnter einsortieren.

Zufrieden kann Sykes damit nicht sein.



«Das war einfach eines dieser Wochenenden, an denen wir ein bisschen Pech hatten», stöhnte der Superbike-Weltmeister von 2013. «Wir hatten ein unglaubliches Qualifying. Die Pace der BMW S 1000 RR war wirklich beeindruckend, und ich habe mich auf dem Bike sehr wohl gefühlt. Im Superpole Race hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Es gab den einen oder anderen Zwischenfall auf der Strecke, die mich in Summe etwa 1,6 Sekunden gekostet haben, und zufälligerweise war das am Ende genau mein Rückstand auf den Führenden. Aber es war für uns ein guter Schritt nach vorn.»

Im letzten Rennen fuhr Sykes in der Spitzengruppe mit, bis er in Runde 5 gut sieben Sekunden verlor. Es schien, als hätte er den Motor seiner S1000R neu starten müssen.



«Das letzte Rennen verlief zunächst genau, wie wir es geplant hatten. Wir hatten einen guten Start und ich habe versucht, den Reifen ein bisschen zu schonen. Doch leider hatte ich dann ein kleines technisches Problem, das uns Zeit gekostet hat», blieb Sykes vage. «Es war enttäuschend, aber ich habe mein Bestes gegeben, das Team hat sein Bestes gegeben, und genau so werden wir in Katar weitermachen.»



Für Aufklärung sorgte Renndirektor Marc Bongers. «Tom hatte leider ein kleines technisches Problem und musste kurz einen Neustart durchführen», sagte der Niederländer. Aber es scheint, dass wir auch hier gegen Ende des Rennens die Pace nicht hätten halten können.»

Ergebnis Superbike-WM Philipp Island, Lauf 2:

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Alex Lowes , Kawasaki 34:04,327 min 2 Jonathan Rea , Kawasaki + 0,037 sec 3 Scott Redding , Ducati + 0,849 4 Michael van der Mark, Yamaha + 1,784 5 Chaz Davies , Ducati + 4,278 6 Alvaro Bautista , Honda + 4,322 7 Maximilian Scheib , Kawasaki + 4,829 8 Loris Baz , Yamaha + 6,172 9 Sandro Cortese , Kawasaki + 11,057 10 Tom Sykes , BMW + 17,204 11 Xavi Fores , Kawasaki + 33,338 12 Leon Haslam , Honda + 33,779 Michael Rinaldi , Ducati Sturz Toprak Razgatlioglu , Yamaha Defekt Federico Caricasulo , Yamaha Sturz Takumi Takahashi , Honda Aufgabe

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: