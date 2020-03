Superbike-WM

Alvaro Bautista (Honda): «Wie ein Supersport-Rennen»

Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista holte am Sonntag beim Superbike-WM-Auftakt auf Phillip Island den sechsten Platz im zweiten Rennen, musste aber auch einen Sturz im Sprintrennen verkraften.

Nachdem Alvaro Bautista in der Superpole am Samstag beim Saisonstart der Superbike-WM auf Phillip Island stürzte, musste er sich im ersten Rennen von Startplatz 15 durch das Feld kämpfen, um am Ende den sechsten Platz zu holen. Am Sonntag wollte der Spanier seine Platzierung vom Vortag verbessern, doch im Sprintrennen verlor er die Kontrolle über seine Honda Fireblade und stürzte. Am Nachmittag fuhr Bautista ein beherztes Rennen, denn er kämpfte lange in der Spitzengruppe um die Positionen.

Mit einem weiteren sechsten Rang und gerade einmal vier Sekunden Rückstand auf den Sieger Alex Lowes (Kawasaki), war der Spanier nach dem Rennen sehr zufrieden. «Der Sonntag war etwas kompliziert, aber nicht schlecht, denn wir haben viele Daten bei unterschiedlichen Streckenbedingungen sammeln können. Am Morgen hatten wir gute Haftung, später wurde es schwieriger», sagte der ehemalige MotoGP-Pilot im Interview mit SPEEDWEEK.com.

«Das ich im Sprintrennen gestürzt bin, war sehr schade, denn ich glaube, dass wir um die Top-5 kämpfen hätten können», stellte Bautista klar. «Ich wollte noch schneller sein, leider ist mir dann aber das Vorderrad eingeklappt und ich bin gestürzt. Deshalb hatten wir auch keine gute Startposition für das zweite Hauptrennen.»

«Am Nachmittag waren die Streckenbedingungen sehr schlecht. Die Rundenzeiten waren so langsam wie in einem Supersport-Rennen, deshalb war die Gruppe an der Spitze auch so groß. Ich hatte starke Probleme mit dem Grip am Vorderrad und ich rutsche sehr viel. Weil wir in den Kurven relativ langsam unterwegs waren, hatte ich Schwierigkeiten am Ausgang der Kurven, das Motorrad bewegte sich viel zu viel.»

Am Sonntag waren die Temperaturen auf Phillip Island im Vergleich zum Samstag deutlich angestiegen, die Bedingungen auf der Strecke bereiteten vielen Fahrern Probleme. «Es ist normal, dass wir mit diesen Problemen kämpfen, denn wir sind noch immer am Anfang des Projekts und haben vielleicht gerade 30 Prozent erreicht», sagte Bautista. «Es war ein gutes Wochenende.»

Bautista belegt nach der ersten von 13 Superbike-WM-Stationen den sechsten Platz in der Gesamtwertung, 31 Punkte hinter Spitzenreiter Alex Lowes. Der Spanier ist damit bestplatzierter Honda-Fahrer.

Ergebnis Superbike-WM Philipp Island, Lauf 2:

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Alex Lowes, Kawasaki 34:04,327 min 2 Jonathan Rea, Kawasaki + 0,037 sec 3 Scott Redding, Ducati + 0,849 4 Michael van der Mark, Yamaha + 1,784 5 Chaz Davies, Ducati + 4,278 6 Alvaro Bautista, Honda + 4,322 7 Maximilian Scheib, Kawasaki + 4,829 8 Loris Baz, Yamaha + 6,172 9 Sandro Cortese, Kawasaki + 11,057 10 Tom Sykes, BMW + 17,204 11 Xavi Fores, Kawasaki + 33,338 12 Leon Haslam, Honda + 33,779 Michael Rinaldi, Ducati Sturz Toprak Razgatlioglu, Yamaha Defekt Federico Caricasulo, Yamaha Sturz Takumi Takahashi, Honda Aufgabe

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: