James Toseland findet Jonathan Rea «überragend»

Fünf gewonnene Weltmeisterschaften sprechen eine eindeutige Sprache, Jonathan Rea ist der erfolgreichste Superbike-Pilot aller Zeiten. Für James Toseland ist der Kawasaki-Star eine einmalige Erscheinung.

James Toseland gehört selbst zum elitären Kreis der Superbike-Weltmeister, der Brite gewann die seriennahe Weltmeisterschaft 2004 mit Ducati und 2007 mit Honda. Der 39-Jährige hat dennoch kein Problem damit, die Leistungen von Rekordweltmeister Jonathan Rea anzuerkennen.

Trotz der erstarkten Konkurrenz ist der Nordire für Toseland auch für 2020 der Favorit.



«Er ist so schwer zu schlagen», betonte JT bei WorldSBK. «Was unglaublich an ihm ist, ist zum einen seine Konstanz seit er bei Kawasaki ist. Man kann vielleicht über die Qualität des Teilnehmerfeldes in manchen Jahren unterschiedlicher Meinung sein, man kann aber nicht über seinen Speed und seine Konstanz streiten, mit der er fünf Titel in Folge gewann. Es ist überragend!»

Toseland kennt die körperliche Herausforderung der Superbike-WM mit den zwei Hauptrennen aus eigener Erfahrung – Rea und seine Kollegen fahren seit 2019 das zusätzliche Superpole-Race.



«Mal sollte nicht unterschätzen wie fit Johnny ist, um ein Rennen über 45 Minuten mit 200 km/h zu überstehen», hält der Brite fest. «Und jetzt fährt er drei Rennen an einem Wochenende und in 80 Prozent der Fälle steht er auf dem Podium – das gibt es in keiner anderen Meisterschaft.



Und damit Toseland irrt sich sogar: Rea fuhr mit Kawasaki 145 Rennen und kam in davon 128 Läufe in den Top-3 ins Ziel – das ist eine Quote von fast 90 Prozent!