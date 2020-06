Gregorio Lavilla: «Müssen das unbedingt verhindern»

SBK Managing Director Gregorio Lavilla sprach mit den Kollegen von worldsbk.com unter anderem über die Hintergründe zum neuen Superbike-WM-Kalender und über die Vorgehensweise, sollte ein Corona-Fall auftreten.

Was hat es mit der Aktualisierung der Superbike-WM-Saison 2020 auf sich?

Für alle Beteiligten von Dorna und darüber hinaus, war es sehr schwer, diesen Kalender zu finalisieren, aber es ist sehr wichtig, dass wir die Saison fortsetzen können. Uns erwartet eine sehr interessante Meisterschaft und in der Supersport-WM und in der Supersport-300-WM werden wir sogar mehr Rennen als ursprünglich geplant sehen. Am Ende, nach harter Arbeit und einigen sehr schweren Monaten, ist es ein positives Zeichen.

Kannst du ein Update über die Veranstaltungen geben, die noch nicht bestätigt sind oder gestrichen wurden?

Es wird etwas länger dauern, bis der letzte Teil der Meisterschaft feststeht. Ehrlich gesagt, erwarten wir nicht, dass diese Rennen noch hinzukommen werden, da alle Beteiligten verstehen, dass wir keine ganze Saison auf diesen kurzen Zeitraum komprimieren können. Während alle über den Rest des Jahres 2020 nachdenken, denken wir bereits über das Jahr 2021 nach. Daher müssen wir die Dinge in diesem Jahr genau vorhersagen, um im nächsten Jahr Entscheidungen mit noch höherer Genauigkeit treffen zu können.

Werden wir die Fans und die Medien in diesem Jahr noch an der Strecke sehen können?

Wir werden sie vor dem Ende der Saison wiedersehen. Was ich an der Superbike-WM so sehr mag, ist die Zugänglichkeit der Fans im Fahrerlager, sie sorgen für eine besondere Atmosphäre. Das wird jedoch noch etwas länger dauern, da die Vorgaben in verschiedenen Ländern, die wir besuchen werden, nicht zulassen, dass so viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Früher oder später können die Fans die Superbike-WM wieder an der Strecke genießen, und wenn sich im Sommer alles gut entwickelt, könnte möglicherweise eine reduzierte Anzahl im Fahrerlager zugelassen werden.

Wie werden die Teams und das Personal im Fahrerlager vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um einen COVID-19-Fall im Fahrerlager zu stoppen?

Wir müssen unbedingt verhindern, dass Fälle ins Fahrerlager geschleppt werden, und wenn es doch passieren sollte, müssen wir verhindern, dass der Virus verschleppt wird. Die Abstandsregel muss nach Möglichkeit befolgt werden, und wenn dies nicht möglich sein sollte, müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um Risiken zu verringern. Hygiene hat für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller innerhalb des Fahrerlagers höchste Priorität, was fast jede Regierung klar betont. Es wird strenge Protokolle für Teams, Hersteller, die Organisation, Offizielle und Streckenposten geben. Jeder muss sich bewusst sein, dass es nicht wie vorher ist und dass wir je nach Situation mit weiteren Schritten rechnen müssen.

Was ist der Grund dafür, dass in der Supersport-WM und in der Supersport-300-WM zusätzliche Rennen gefahren werden?

Unser Ziel ist es, in allen Klassen genügend Rennen abzuhalten. Falls wir in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr weitermachen können, haben wir somit hoffentlich genügend Rennen für die Meisterschaft durchgeführt. Die hohe Anzahl an Rennen im August und September bringt uns in eine andere Situation. In der Superbike-WM gibt es bereits drei Rennen und durch die kurze Saison glauben wir, dass die Supersport- und Supersport-300-WM durch die Zunahme der Rennen davon profitieren wird. Durch dieses Konzept wird es in beiden Klassen deutlich mehr Meisterschaftspunkte geben und auch das Ansehen wird steigen. Mehr Sichtbarkeit ist in diesen schwierigen Zeiten sehr wichtig, da dies Investitionen von Teams und Sponsoren rechtfertigt. Mit den zusätzlichen Rennen wird es eine größere Show als jemals zuvor.