Jetzt wird’s ernst für das neue Ducati-Team Motocorsa

Nach den Teams Pedercini, Ioda, Barni und Orelac tritt Leandro Mercado in der Superbike-WM 2020 mit Neueinsteiger Motocorsa an. In der italienischen Ducati-Truppe lief es beim Misano-Test wie geschmiert.

Für Rekordweltmeister Jonathan Rea ist Leandro Mercado ein unterschätzter Pilot. Tatsächlich hatte der Argentinier in der Superbike-WM nie siegfähiges Material zur Verfügung. Dass er es drauf hat, bewies der 28-Jährige mit dem Gewinn des Superstock-1000-Cups 2014.

In der Superbike-WM 2020 tritt Mercado mit Motocorsa Ducati an. Das Team nahm an den Wintertests in Jerez und Portimão teil, fehlte aber beim diesjährigen Saisonauftakt in Australien – das war von Anfang an so geplant. Ab dem Meeting in Jerez wird man alle Rennwochenenden bestreiten. Zur Vorbereitung war Motocorsa auch beim vom Ducati organisierten Misano-Test vergangenen Mittwoch und Donnerstag dabei.



«Es war ein sehr produktiver Test», meinte Mercado zufrieden. «Wir haben viele verschiedene Lösungen und Konfigurationen ausprobiert, um die richtige Richtung zu verstehen. Wir haben es geschafft, eine Rennsimulation zu machen, die ich vorher noch nie mit diesem Motorrad gemacht hatte, damit ich das Gefühl gegen Mitte und Ende des Rennens verstehen kann.»

Auf dem neu asphaltierten Misano World Circuit simulierte Motocorsa das Superpole-Race über 10 wie auch die normale Renndistanz über 22 Runden. Als Bestzeit wurde für Mercado 1:34,859 min notiert.



Zum Vergleich: Auf Rennreifen fuhr sein Markenkollege Michael Rinaldi (Go Eleven) in 1:33,560 min ordentliche 1,3 sec schneller!

Mercado zeigte sich dennoch zufrieden. «Die Lösungen haben es uns ermöglicht, einen Schritt nach vorne zu machen», ist der Ducati-Pilot überzeugt. «Wir haben Erkenntnisse gewonnen, an welchen Bereichen wir arbeiten müssen, um uns weiter zu verbessern. Jetzt kann ich es kaum erwarten, wieder auf das Motorrad zu steigen, bevor die Saison weitergeht.»



Motocorsa nimmt auch am Barcelona-Test am 8./9. Juli teil.

Ze it en Superbike-WM-Test Misano , 24. /25 . Juni:

1. Scott Redding (GB), Aruba.it Ducati, 1:33,067 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:33,206

3. Michael Rinaldi (I), Go Eleven Ducati, 1:33,560

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:33,694

5. Chaz Davies (GB), Aruba.it Ducati, 1:34,053

6. Leandro Mercado (RA), Motocorsa Ducati, 1:34,859

7. Sylvain Barrier (F), Brixx Ducati, 1:36,752

8. Leon Camier (GB), Barni Ducati, 1:36,759