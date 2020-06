Hoffnung in Assen: Corona-Bestimmungen gelockert

Nach Donington Park, Assen und Misano wird die Superbike-WM dieses Jahr nur kommen, wenn wieder Zuschauer erlaubt werden. Ab dem 1. Juli 2020 sind Besuche von Sportevents in den Niederlanden möglich.

Die deutsche Bundesregierung untersagt Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober 2020, ohne diese näher zu definieren. Deshalb werden dieses Jahr weder der MotoGP-Event auf dem Sachsenring, noch die Superbike-WM in Oschersleben und auch kein Motocross-GP in Teutschenthal oder Speedway-GP in Teterow stattfinden.

Deutschlands Nachbarländer lockern wegen der ermutigenden Zahlen die Corona-Bestimmungen hingegen kontinuierlich. In Österreich wurde am 15. Juni die Maskenpflicht weitgehend abgeschafft, Tschechien zieht am 1. Juli nach. In Polen darf seit letztem Wochenende wieder eine limitierte Anzahl Fans zu den Rennen der Speedway-Liga und in den Niederlanden ab 1. Juli zu Veranstaltungen vieler Art.



Zwar gilt in den Niederlanden für solche Events ein Mindestabstand von 1,5 Metern, sofern es sich nicht um eine Familie handelt. Diesen einzuhalten wäre auf großen Arealen wie dem TT Circuit in Assen aber kein Problem, so lange nicht 100.000 Menschen kommen.

Zur Superbike-WM nach Assen kamen die letzten fünf Jahre an keinem Tag mehr als 35.000 Fans, diese ließen sich problemlos um die Strecke verteilen. Deshalb keimt bei den Motorsport-Fans jetzt die Hoffnung, dass dort im Spätsommer oder Herbst doch noch ein SBK-Event möglich wird. Die Tribünen in Assen sind sehr lang, dort könnten Fans mit nummerierten Sitzschalen richtig platziert werden. Tickets könnte man ausschließlich im Vorverkauf anbieten und so die Gesamtzahl Menschen regulieren. Das Fahrerlager lässt sich problemlos abriegeln. Auf den Stehplätzen um die Strecke ist auch genügend Platz, damit sich niemand zu nahe kommt.

Im Mitte Juni publizierten Kalender stehen Assen und Donington Park ohne Termin, Misano und San Juan sind vorbehaltlich Bestätigung. Diese vier Events haben gemeinsam, dass sie nur mit Zuschauern stattfinden werden. Ansonsten sind sie finanziell nicht rentabel; und Promoter Dorna hat kein Interesse, diese Strecken anzumieten und Geisterrennen auszurichten.

Kalender Superbike-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*Vorbehaltlich Bestätigung



Ohne Termin: Donington Patk/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben