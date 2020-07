Chaz Davies (8./Ducati): «Wie eine neue Strecke»

Ducati-Pilot Chaz Davies ist lange genug im Geschäft, um praktisch auf jeder europäischen Rennstrecke gefahren zu sein. Sein letztes Erlebnis auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya liegt aber lange zurück.

Chaz Davies musste wahrscheinlich selbst nachschauen, wann er zuletzt in Barcelona war. Da der spanische Piste in diesem Jahr ihr Debüt im Kalender der Superbike-WM gibt, musste es sehr lange her sein. Seit 2007 ist der Waliser in seriennahen Meisterschaften zu Hause.

Beim Katalonien-GP 2005 war der 33-Jährige in der 250er-WM unterwegs. Im Team Aprilia Germany des 2008 verstorbenen Dieter Stappert startete Davies von Startplatz 14 ins Rennen, fiel aber in Runde 7 auf Position 8 liegend aus.



«Seit 15 Jahren war ich nicht mehr in Barcelona, mir kam es wie eine neue Strecke vor», erzählte Davies am Mittwochabend. «An das generelle Layout konnte ich mich noch erinnern, aber vieles ist anders. Damals fuhr ich auch eine 250er, unser Superbike ist unter anderem viel schwerer.»

Davies beendete den ersten Testtag mit 0,9 sec Rückstand nur auf Platz 8, äußerte sich aber dennoch sichtlich zufrieden.



«Es lief nicht schlecht – sogar ziemlich gut», lautete das vorläufige Fazit des Ducati-Piloten. «Am Ende haben einige Jungs eine schnelle Runde hingeknallt, auf Rennreifen sieht es aber nicht schlecht für uns aus. Wir sind bei der Musik. Wir haben ein paar neue Dinge getestet, zum Beispiel etwas für die Kupplung. Das sind aber alles Standardsachen und keine Revolutionen.»

Zeiten Barcelona-Test, Mittwoch