Jonathan Rea (2./Kawasaki): «Es passiert automatisch»

Dass die Rennstrecke in Barcelona seinem Fahrstil entgegen kommt, hatte Jonathan Rea bereits im Vorfeld geäußert. Mit der zweitbesten Zeit am ersten Testtag bestätigte der Kawasaki-Pilot seine Ansage.

Kaum zehn Kilometer ist der Teamsitz von Kawasaki vom Circuit de Barcelona-Catalunya entfernt, dennoch wurde die 4,6 km lange Piste bisher nicht für Tests genutzt – weil sie erstmalig in diesem Jahr im Kalender der Superbike-WM aufgenommen wurde. Einen kurzen Eindruck von der GP-Piste sammelten Rekordweltmeister Jonathan Rea aber im Rahmen eines Videodrehs im Januar 2020.

Die Bedingungen gänzlich unterschiedlich: Statt winterlich kalt und bewölkt wie im Januar herrschen Anfang Juli 50 Grad Strecken- und 30 Grad Lufttemperatur!



«Im Januar habe ich mir nur das Layout ein wenig eingeprägt. Es machte Spaß, wir waren aber mit angezogener Handbremse unterwegs», erzählte der Nordire vom kurzen Gastspiel im Winter. «Heute habe ich die Strecke sehr genossen und bin viele Runden gefahren. Ich hatte das Gefühl, als würde alles automatisch passieren und dass ich mein Bike sehr gut spüre.»

Rea fuhr am Mittwoch in 1:42,910 min die zweitbeste Zeit, nur Ducati-Ass Scott Redding war um 0,2 sec schneller. Am Donnerstag geht der Test weiter.



«Die Kawasaki lässt sich hier großartig in Schräglage bringen, was sonst eher ein Problem ist – vor allem in Jerez», berichtet der fünffache Weltmeister vom ersten Testtag. «Bei hohen Temperaturen fallen uns langgezogene Kurven nicht leicht. Den Hinterreifen habe ich durch die vielen Richtungswechsel ziemlich strapaziert. Es scheint aber, als hätten wir einen schönen Fortschritt geschafft, denn es klappte sehr gut. Ich hatte das Gefühl, als würde es heute ganz natürlich funktionieren.»

Zeiten Barcelona-Test, Mittwoch