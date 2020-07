Aragon-Test, Donnerstag: Haslam deutlich vor Bautista

Honda-Werksfahrer Leon Haslam war am ersten Testtag im MotorLand Aragon der mit Abstand Schnellste. Zahlreiche Piloten in den drei SBK-WM-Klassen waren ohne Transponder unterwegs.

Fünf Superbike-Piloten testen am Donnerstag und Freitag in Aragon, bevor die Weltmeisterschaft am ersten August-Wochenende in Jerez wieder Fahrt aufnimmt. Die Honda-Werksfahrer Leon Haslam und Alvaro Bautista hatten bei den Tests letzte Woche in Barcelona keine neuen Teile zur Verfügung. Dem Vernehmen nach kamen auch nicht alle geplanten Neuerungen in Aragonien an, mindestens ein Teil blieb im Zoll hängen.

Haslam fuhr seine Bestzeit nach eigenen Angaben sehr locker, mit 1:51,441 min blieb der Engländer 1,5 sec über der schnellsten Rennrunde. Trotzdem war er eine gute halbe Sekunde schneller als Teamkollege Bautista.



MIE Honda ist ebenfalls dabei, allerdings darf für die Japaner nur Takumi Takahashi testen. Lorenzo Gabellini, neu für den entlassenen Spanier Jordi Torres im Team, fehlt.



Bedauerlich: In den beiden Supersport-Klassen waren viele Piloten ohne Transponder unterwegs, wodurch sich aus dem Ergebnis kein klares Bild ergibt.

Zeiten Aragon-Test, Donnerstag:



Superbike:



Leon Haslam, Honda, 1:51,441 min

Alvaro Bautista, Honda, 1:52,038

Christophe Ponsson, Aprilia, 1:52,746

Sylvain Barrier, Ducati, 1:53,139

Takumi Takahashi, Honda, 1:54,121



Supersport:



Jules Cluzel, Yamaha, 1:55,352 min

Corentin Perolari, Yamaha, 1:56,418

Galang Hendra Pratama, Yamaha, 1:58,624

Andy Verdoia, Yamaha, 1:58,891

Patrick Hobelsberger, Honda, ohne Transponder

Hikari Okubo, Honda, ohne Transponder

Danny Webb, Yamaha, ohne Transponder

Isaac Vinales, Yamaha, ohne Transponder

Hannes Soomer, Yamaha, ohne Transponder



Supersport 300:



Nick Kalinin, Kawasaki, 2,08,439 min

Ana Carrasco, Kawasaki, 2:08,522

Meikon Kawakami, Yamaha, 2:08,909

Unai Orradre, Yamaha, 2:08,932

Tom Booth-Amos, Kawasaki, 2:09,413

Alejandro Carrion, Kawasaki, 2:09,421

Alan Kroh, Yamaha, 2:09,878

Sylvain Markarian, Yamaha, 2:10,259

Felipe Macan, Yamaha, 2:11,558

Miloslav Hrava, Kawasaki, 2:12,360

Scott Deroue, Kawasaki, ohne Transponder

Koen Meuffels, Kawasaki, ohne Transponder

Jeffrey Buis, Kawasaki, ohne Transponder

Yuta Okaya, Kawasaki, ohne Transponder

Borja Sanchez, Kawasaki, ohne Transponder

Indy Offer, Kawasaki, ohne Transponder

Jarno Loverno, Kawasaki, ohne Transponder

Johan Gimbert, Kawasaki, ohne Transponder

Enzo De La Vega, Yamaha, ohne Transponder