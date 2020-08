Jerez, FP3: Yamaha schlägt eindrucksvoll zurück

Bei verhältnismäßig kühlen Temperaturen am Samstagmorgen verbesserten die Piloten der Superbike-WM mit Leichtigkeit ihre Zeiten vom Freitag. Michael van der Mark (Pata Yamaha) fuhr die schnellste Runde des Wochenendes.

Die beiden Hauptrennen der Superbike-WM werden am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr gestartet. Zu dieser Tageszeit hat es derzeit in Jerez, im Südzipfel Spaniens, 35 bis 37 Grad. Die Rennstrecke heizt sich dann auf 50 bis 60 Grad auf, verliert Grip und wird rutschig.



Im dritten freien Training am Samstagmorgen, das um 9 Uhr begann und 20 Minuten dauerte, hatte es angenehme 25 Grad und einen relativ hohen Griplevel, entsprechend purzelten die Bestzeiten der Fahrer augenblicklich.

Am Freitag war Loris Baz aus dem Team Ten Kate Yamaha mit 1:40,311 min der Schnellste, diese Marke wurde bereits nach der ersten fliegenden Runde vom WM-Dritten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) in 1:39,919 min unterboten. Der Türke blieb damit als Erster an diesem Wochenende unter 1:40 min.



In der zweiten Runde steigerte Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) die Bestzeit auf 1:39,844 min und fuhr damit 0,001 sec schneller als Baz.

Christophe Ponsson, der mit Wildcard auf einer Aprilia RSV4 am Start ist, stürzte nach fünf Minuten, Ducati-Ass Chaz Davies verpasste die ersten Minuten wegen technischer Probleme an seiner V4R.

In den letzten fünf Minuten gingen alle auf Zeitenjagd, 3 min vor Schluss übernahm Yamaha-Werksfahrer Michael van der Mark die Führung. Der Niederländer verbesserte seine eigene Bestzeit in der folgenden Runde auf 1:39,639 min.



Die Zeiten sind bereits auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: 1:39,004 min, Alvaro Bautista, 2019, Ducati



Pole-Position: 1:38,247 min, Jonathan Rea, 2019, Kawasaki

Van der Mark an der Spitze folgen in den Top-5 Rea, Baz, Razgatlioglu und Scott Redding (Ducati).

Tom Sykes brachte die beste BMW auf Platz 8, er patzte in seiner besten Runde. Die Honda-Piloten Leon Haslam und Alvaro Bautista arbeiteten an der Rennabstimmung und wurden nur Neunter und Zwölfter.

Marco Melandri (Barni Ducati) verlor 1,557 sec und wurde 14.; Sandro Cortese (Outdo Pedercini Kawasaki) steigerte sich gegenüber Freitag um 6/10 sec und verbesserte sich von Platz 19 auf 17.