Tom Sykes (7./BMW) hat für Portimão einen Plan

Das Rennwochenende in Jerez war für BMW ein Desaster, beim Superbike-Meeting in Portimão soll es anders laufen. Der Superpole-Spezialist sieht sich nach Platz 7 am Freitag auf einen guten Weg.

Mit dem Gewinn der Superpole auf Phillip Island und Startplatz 3 in Jerez bewies Tom Sykes in der Superbike-WM 2020 eindrucksvoll, dass er und die BMW S1000RR über eine Runde über einen beeindruckenden Speed verfügt.



In Rennen sprang bisher jedoch nicht so viel heraus: Sechste Plätze im Superpole-Race sind die Highlight. In den längeren Hauptrennen reichte es nur zu einem neunten Platz (Philipp Island, Lauf 1).

In Portimão beginnt das Spiel für den BMW-Piloten wieder von vorne. Seit Jerez und dem ersten Training verbrachte der Superbike-Weltmeister von 2013 zur optimalen Vorbereitung viel Zeit mit seinem Team.



«Ich habe das Gefühl, dass wir als Team anfangen uns blind zu verstehen», sagte Sykes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich sehe viele positive Aspekte im Superbike-Projekt von BMW, auch wenn wir auf der Rennstrecke noch das ein oder andere Problem haben. In Jerez haben wir bei der Hitze geschuftet, haben am Ende in den Rennen wegen technischer Dinge einen Schlag ins Gesicht bekommen. Das macht meine Aufgabe zwar schwieriger, deshalb haben ich aber mit meinem Cheftechniker einen neuen Plan für Portimão ausgeheckt.»

Sykes büßte im ersten Training 1,3 sec auf die Tagesbestzeit von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ein, im zweiten Training steigerte er sich um 0,7 sec und lag in 1:42,779 min nur noch 0,6 sec hinter dem Türken. Der Plan funktionierte.



«Wir haben ein paar Minuten vom FP1 verpasst, weil wir noch etwas fürs Wochenende vorbereiten mussten. Ansonsten haben wir uns aber an unseren Plan gehalten und mit dem, was wir am Freitag erreicht haben, bin ich wirklich zufrieden», erklärte der 34-Jährige. «Als wir dann im FP2 unser Chassis neu zusammengestellt haben, gelang mir sofort eine große Verbesserung. Wir hatten drei Runs mit verschiedenen Änderungen, die wir in Vorbereitung für Samstag probieren wollten. Ich denke, wir haben ziemlich gut gearbeitet.»

Ergebnisse Superbike-WM, FP1/FP2, Portimao/P: