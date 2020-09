Trotz Sturz: Honda-Star Bautista sieht Fortschritte

Mit zwei Stürzen und Platz 4 im Superpole-Race fällt die Bilanz von Álvaro Bautista beim zweiten Gastspiel der Superbike-WM in Aragón bescheiden aus. Aber der Honda-Pilot zeigte das Potenzial der neuen CBR1000RR-R.

Auch wenn die zwei Rennstürze von Aushängeschild Álvaro Bautista suboptimal waren, so wird man bei Honda dennoch versöhnlich an die Meetings der Superbike-WM 2020 in Aragón erinnern. Denn beim ersten Event vor einer Woche brauste der Spanier nach Platz 4 im Superpole-Race im zweiten Lauf als Dritter mit der neuen CBR1000RR-R zum ersten Mal auf das Podest.

Und auch wenn der 35-Jährige an diesem Rennwochenende nur im Sprintrennen eine Zielankunft feiern konnte – wieder als Vierter – so bestätigte er trotzdem das Top-5-Potenzial der Fireblade. In Lauf 1 stürzte Bautista auf Platz 3 liegend, im zweiten Rennen rutschte er als Vierter aus. Der Rückstand auf den Führenden war in beiden Fällen bemerkenswert gering.



«Im Superpole-Race musste ich kämpfen. Beim Start verlor ich ein paar Plätze, machte aber schnell wieder Boden gut und war in einige gute Positionskämpfe verwickelt», schilderte der Vizeweltmeister, der seine Enttäuschung dennoch nicht verbergen konnte. «Der Sturz im zweiten Lauf war echt schade. Wir strengen uns mächtig an, umso enttäuschender ist es. Ich hatte einen guten Start und war mitten in der Spitzengruppe. Ich war zwar am Limit, aber ich war vorne dabei, was positiv ist. Leider habe ich in Kurve 9 die Front verloren und konnte nichts tun.»

Das erste Jahr mit dem neuen Team und Motorrad ist für Bautista ein Lernjahr.



«Wir machen vielleicht keine großen Fortschritte, wir konzentrieren uns auf die kleine Details – die machen den Unterschied aus», erklärte der HRC-Pilot. «Ich würde sagen, dass wir ständig besser werden. Es tut mir aber leid, wie dieses Wochenende endet, weil das Ergebnis nicht unsere harte Arbeit widerspiegelt. Beim nächsten Meeting müssen wir versuchen, dass wir nicht so sehr ans Limit gehen müssen.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon/2, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:20,294 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,244 sec 3. Scott Redding Ducati + 5,326 4. Leon Haslam Honda + 9,357 5. Alex Lowes Kawasaki + 10,761 6. Michael Van_Der_Mark Yamaha + 15,679 7. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,897 8. Loris Baz Yamaha + 22,541 9. Federico Caricasulo Yamaha + 22,650 10. Garrett Gerloff Yamaha + 22,854 11. Eugene Laverty BMW + 23,729 12. Marco Melandri Ducati + 28,380 13. Xavi Fores Kawasaki + 31,630 14. Matteo Ferrari Ducati + 44,264 15. Roman Ramos Kawasaki + 48,200 16. Takumi Takahashi Honda + 49,080 Out Chaz Davies Ducati Out Sylvain Barrier Ducati Out Alvaro Bautista Honda Out Maximilian Scheib Kawasaki

Out Tom Sykes BMW