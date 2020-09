Debüt der SBK-WM in Barcelona: Wann was passiert

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte findet ein Meeting der Superbike-WM auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Der Zeitplan wird von der MotoGP beeinflusst.

Weil in der Superbike-WM 2020 wegen der Corona-Pandemie nur acht statt ursprünglich 13 Meetings stattfinden, fahren die beiden Supersport-Klassen seit Restart der seriennahen Weltmeisterschaft zwei Rennen aus. Die Supersport-600 wird 2020 deshalb 15 statt 13 Rennen austragen, die Supersport-300 wächst sogar von zehn auf 14 Rennen. Hinzu kommt das obligatorische Last-Chance-Race der Nachwuchsrennserie.

So wächst der Zeitplan eines Rennwochenendes der seriennahen Weltmeisterschaft auf insgesamt acht Rennen an: Drei in der Superbike-Kategorie, zwei in der 600er-Supersport-Klasse und drei in der 300er-Serie. An den beiden Haupttagen Samstag und Sonntag werden jeweils vier Rennen gefahren.

Obwohl Barcelona zum ersten Mal Schauplatz eines Meeetings der seriennahen Weltmeisterschaft ist, kennen viele Piloten die Strecke. Zum einen haben zahlreiche Piloten der Superbike- und Supersport-600-Kategorie ihre Wurzeln in der MotoGP, zum anderen fand im Juli ein zweitägiger Test in Barcelona statt.

Weil am selben Tag die MotoGP in Misano stattfindet, weicht der Zeitplan am Sonntag vom gewohnten Ablauf ab, um Konflikten bei der TV-Übertragung zu vermeiden

Zeitplan der Superbike-WM 2020 in Barcelona