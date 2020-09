Alex Lowes: Im Telefonat mit Ehefrau eingeschlafen!

Alex Lowes litt in Aragon an einem Magen-Darm-Infekt

Das zweite Meeting der Superbike-WM 2020 in Aragón war für Alex Lowes das härteste Rennwochenende der Saison. Selbst ein Telefonat mit seiner Frau war für den Kawasaki-Piloten eine zu große Belastung.

Seit seinem Sieg im zweiten Lauf auf Phillip Island wartet Alex Lowes auf sein nächstes Podest. Beim Doppel-Event in Aragón schaffte es der Engländer nur im zweiten Superbike-Lauf am Sonntag in die Top-5.



Der Kawasaki-Pilot hatte sich mehr im MotorLand ausgerechnet. «Wir sind für das zweite Meeting in Aragón auf eine frühere Abstimmung zurückgegangen, womit ich in jeder Session gut dabei war. Im Superpole-Race kam ich schnell von Startplatz 7 in die Nähe der Spitze, am Ende fehlte mir aber die Energie. Wäre ich 100 Prozent fit, hätte ich um Podestplatzierung kämpfen können – das war auch mein Ziel für dieses Wochenende.»

Wie Lowes erst am Samstag verriet, hatte er sich einen Magen-Darm-Infekt eingefangen.



«Ich wollte das am Freitag nicht an die große Glocke hängen. Aber ja, ich hatte seit Dienstag körperliche Probleme und habe deshalb am Samstag das dritte Training verpasst», erklärte Lowes. «Ich hatte keine Energie und konnte kein Essen in mir behalten. Die Rennen waren sehr anstrengend für mich.»

Was hast du für dich getan, um das Wochenende bestmöglich zu überstehen? «Ich habe viel geschlafen! Mein Team hat auch großartig reagiert und vieles abgenommen. So konnte ich mich, so gut es ging, vor den Rennen ausruhen. Zum Glück haben wir unser Motorhome im Paddock», schilderte der 29-Jährige. «Am Samstag habe ich nach dem Rennen mit meiner Frau telefoniert und bin während des Gesprächs eingeschlafen. Es war offensichtlich, dass ich keine Energie mehr in mir hatte. Man kann nicht viel in dieser Situation tun – einfach so viel essen und trinken in sich behalten, wie es nur geht.»

Dass Lowes im zweiten Lauf dennoch Fünfter wurde, ist gemessen an den Umständen eine reife Leistung. «Meinem Körper ging es nicht gut, mental habe ich mich auf jede Runde konzentriert», stöhnte Lowes. «Im zweiten Rennen habe ich mich hinter Haslam geklemmt und mich auf ihn fokussiert. Am Ende zog er mir davon, aber es half mir, das Rennen zu überstehen.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon/2, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:20,294 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,244 sec 3. Scott Redding Ducati + 5,326 4. Leon Haslam Honda + 9,357 5. Alex Lowes Kawasaki + 10,761 6. Michael Van_Der_Mark Yamaha + 15,679 7. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,897 8. Loris Baz Yamaha + 22,541 9. Federico Caricasulo Yamaha + 22,650 10. Garrett Gerloff Yamaha + 22,854 11. Eugene Laverty BMW + 23,729 12. Marco Melandri Ducati + 28,380 13. Xavi Fores Kawasaki + 31,630 14. Matteo Ferrari Ducati + 44,264 15. Roman Ramos Kawasaki + 48,200 16. Takumi Takahashi Honda + 49,080 Out Chaz Davies Ducati Out Sylvain Barrier Ducati Out Alvaro Bautista Honda Out Maximilian Scheib Kawasaki

Out Tom Sykes BMW