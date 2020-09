Barcelona, FP3: Jonathan Rea erteilte eine Lehre

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea fuhr im dritten freien Training auf dem Circuit de Catalunya am Samstagmorgen in seiner eigenen Liga. Wildcard-Fahrer Jonas Folger (Bonovo MGM Yamaha) wurde 13.

FP1 am Freitagmorgen wurde bei trockenen Bedingungen ausgetragen, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) sorgte in 1:42,140 min für die Bestzeit.



Gegen 13.30 Uhr begann es auf dem Catalunya Circuit zu regnen, FP2 um 15 Uhr fand auf nasser Strecke statt. Zwar wurde es im Verlauf immer trockener, Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) war mit seiner Bestzeit 1:55,669 min aber weit von der normalen Pace entfernt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag regnete es erneut und morgens um 7.30 Uhr noch einmal. Seit 8.30 Uhr blinzelt zwar die Sonne durch die Wolken, aber auch das 20-minütige dritte freie Training fand auf nasser Strecke statt.



Für die erste belastbare Bestzeit sorgte Rea mit 1:55,975 min, damit lag der Nordire zur Halbzeit 1,7 sec (!) vor dem Zweitplatzierten. Diese Marke wurde nicht mehr unterboten, lediglich die Top-6 blieben innerhalb einer Sekunde Rückstand. Der Zweite Michael van der Mark (Pata Yamaha) verliert bereits fast eine halbe Sekunde auf Rea.

Der WM-Zweite Scott Redding (Aruba Ducati) wurde Sechster, Tom Sykes brachte die beste BMW auf Platz 10.

Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista stürzte fünf Minuten vor Ende in Kurve 4 auf Platz 2 liegend und fiel deshalb noch auf den achten Rang zurück.

Jonas Folger aus dem Team Bonovo action by MGM Yamaha hat bei seinem ersten Wildcard-Einsatz in der Superbike-WM wegen der ständig wechselnden Bedingungen die schwierigsten Voraussetzungen. Zur Halbzeit lag der Mühldorfer auf dem starken vierten Platz, am Ende fehlten ihm 2,285 sec – Platz 13.

Das Team Orelac Kawasaki muss auf das Wochenende verzichten, nachdem sich Max Scheib im FP2 das rechte Schlüsselbein brach.

Motocorsa Ducati hat den ebenfalls verletzten Tati Mercado, er brach sich nach fünf Minuten im FP1 das Kahnbein und die Speiche im rechten Arm, über Nacht durch Lorenzo Zanetti ersetzt.

Dass die Strecke in Montmelo bis zum Beginn der Superpole um 11 Uhr in Idealzustand ist, darf bezweifelt werden: Der Asphalt trocknet nur sehr langsam, es ist zudem windstill.