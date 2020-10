Leon Haslam (Honda): «Das war nicht unser Tag»

Als Leon Haslam beim Meeting in Magny-Cours im ersten Superbike-Lauf mit einem gewaltigen Highsider stürzte, kämpfte der Honda-Pilot um den fünften Platz. Am Sonntag sah er diese Position nicht einmal aus der Ferne.

Honda trat beim Superbike-Meeting in Magny-Cours nicht wirklich in Erscheinung. Nachhaltig in Erinnerung blieb eigentlich nur der Sturz von Leon Haslam im ersten Lauf, als er mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha) um den fünften Platz kämpfte.

Honda verpasste in Magny-Cours erfolgreich die Top-10, für die besseren Ergebnisse sorgte grundsätzlich Haslam: In der Superpole Startplatz 11, ebenso im Superpole-Race am Sonntag und dann noch ein 13. Platz im zweiten Superbike-Lauf.



«Die Rennen am Sonntag war noch schwieriger als das am Samstag», stöhnte der 37-Jährige. «Dabei hatte ich die Hoffnung, dass wir wieder um ein Top-5-Ergebnis kämpfen können.»

Einige Piloten klagten über die nur leicht feuchten Streckenbedingungen am letzten Renntag.



«Wir hatten mehrere kleine Probleme im Superpole-Rennen – hauptsächlich am Kurveneingang», wollte Haslam nicht ins Detail gehen. «Im Nachmittagsrennen hatten wir dann mit unserem Set-up zu kämpfen. Als die Strecke im Verlauf des Rennens immer trockener wurden, konnten meine Gegner immer schneller fahren, ich dagegen wurde immer langsamer. Es war schade, am Ende war es einfach nicht unser Tag.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 37:54,626 min 2. Loris Baz Yamaha + 2,551 sec 3. Chaz Davies Ducati + 3,648 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,261 5. Michael van der Mark Yamaha + 7,409 6. Michael Rinaldi Ducati + 16,505 7. Alex Lowes Kawasaki + 19,409 8. Garrett Gerloff Yamaha + 21,612 9. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 27,621 10. Tom Sykes BMW + 28,079 11. Federico Caricasulo Yamaha + 32,422 12. Sylvain Barrier Ducati + 41,498 13. Leon Haslam Honda + 42,450 14. Eugene Laverty BMW + 45,588 15. Alvaro Bautista Honda + 46,318 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Xavi Fores Kawasaki Out Xavier Pinsach Kawasaki Out Leandro Mercado Ducati