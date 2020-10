Tom Sykes (BMW) nach Platz 10: «2020 ist abgehakt»

Dass BMW beim Finale der Superbike-WM 2020 in Estoril plötzlich auf das Podest fahren würde, glaubten nicht einmal die kühnsten Optimisten. Etwas mehr als Platz 10 von Tom Sykes in Lauf 1 erhoffte man sich jedoch schon.

BMW trat beim Superbike-Meeting in Estoril bisher kaum in Erscheinung. Am Freitag stellte Tom Sykes die beste S1000RR auf Platz 12, in der Superpole und im ersten Rennen am Samstag erreichte der Superbike-Weltmeister von 2013 auch nur zehnte Plätze.



«Die heutige Superpole war etwas enttäuschend», gab Teamchef Shaun Muir zu. «Tom haben nur ein paar Zehntelsekunden zur zweiten Startreihe gefehlt, aber er konnte den Qualifyingreifen nicht voll ausnutzen. Das Rennen war stellenweise sehr spannend. Wir haben mit Tom in einen guten Rhythmus gefunden, und er war Teil einer Gruppe, in der die Plätze fünf bis zwölf nur durch wenige Sekunden getrennt waren. Daher haben wir auf ein Top-6-Ergebnis gehofft. Generell sind wir mit einem zehnten Platz nicht zufrieden.»

Tatsächlich kam Sykes nach 21 Runden mit 18 sec Rückstand auf Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ins Ziel. Auf den fünftplatzierten Leon Haslam (Honda) fehlte dem 35-Jährigen aber weniger als drei Sekunden!



«Unsere Performance war bis jetzt nicht zufriedenstellend», brachte es Rennchef Marc Bongers dennoch deutlich auf den Punkt. «Seit dem ersten freien Training haben wir Schwierigkeiten, uns an die neue Strecke anzupassen. Die Erfahrungen aus dieser Saison, in der die meisten – bekannten – Strecken wenig Grip geboten haben, scheinen uns hier nicht zu helfen. Wir passen uns momentan einfach nicht schnell genug an neue Bedingungen und neue Strecken an. Daran müssen wir für die Zukunft arbeiten, aber wir haben die nötige Methodik dazu bereits im Vorfeld dieses Finales eingeleitet.»

Wie immer äußert sich Sykes sehr professionell über das Ergebnis, das den Ansprüchen eines 34-fachen Laufsiegers keineswegs entspricht.



«Es war schade, denn Platz 5 war nur ein paar Sekunden entfernt, aber ich war am falschen Ende einer großen Gruppe», sagte Sykes mit Galgenhumor. «Man kann deutlich sehen, dass unser Bike in manchen Bereichen wirklich sehr gut funktioniert, aber es hat mir heute einfach ein bisschen an mechanischem Grip und Motorleistung gemangelt. Aber es ist, wie es ist. Dieses Jahr ist abgehakt.»

Ergebnis Superbike-WM, Estoril, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:13,229 min 2. Chaz Davies Ducati + 3,039 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 4,220 4. Jonathan Rea Kawasaki + 9,645 5. Leon Haslam Honda + 15,732 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,926 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,205 8. Xavi Fores Kawasaki + 17,842 9. Loris Baz Yamaha + 18,035 10. Tom Sykes BMW + 18,404 11. Jonas Folger Yamaha + 20,834 12. Eugene Laverty BMW + 30,026 13. Leandro Mercado Ducati + 31,886 14. Takumi Takahashi Honda + 47,164 15. Eric Granado Honda + 48,801 16. Sheridan Morais Kawasaki + 56,970 Out Alvaro Bautista Honda

Out Loris Cresson Kawasaki

Out Federico Caricasulo Yamaha

Out Michael van der Mark Yamaha

Out Scott Redding Ducati

Out Matteo Ferrari Ducati