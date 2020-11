Carl Fogarty beeindruckt: «Rea hat keine Schwächen»

Superbike-Legende Carl Fogarty machte nie einen Hehl daraus, dass er ein Fan von Rekordweltmeister Jonathan Rea ist. Nach dem sechsten Titelgewinn des Kawasaki-Piloten ist der Respekt noch größer geworden.

Als vierfacher Weltmeister war Carl Fogarty für fast 20 Jahre der erfolgreichste Superbike-Pilot aller Zeiten. Dann legte Jonathan Rea die Latte immer höher, seit 2015 gewann der Nordire sechs Titel in Folge und übernahm jeden Rekord, mit dem sich der Altmeister in den Statistiken verewigt hatte.

Neid kommt beim charismatischen Fogarty aber nicht auf, im Gegenteil.



«Ich bin begeistert von ihm», versichert der Brite bei WorldSBK. «Es ist eine erstaunliche Leistung, die er erreicht hat. Einen WM-Titel zu gewinnen, ist etwas Besonderes. Zwei, drei, vier oder sogar sechs Titel zu gewinnen, ist unbeschreiblich.»

So wie der mittlerweile 55-Jährige alle seine Titel mit Ducati gewann, schrieb Rea mit Kawasaki Geschichte.



«Er hat ein großartiges Team und ein großartiges Motorrad. Letztendlich liegt es aber an ihm und seiner Motivation, immer weiter zu machen», weiß Fogarty aus eigener Erfahrung. «Ich fand es mitunter schwierig, die Wintertests und das alles durchzuziehen. Johnny steckt all die Reisen einfach so weg, obwohl er eine junge Familie hat. Ich finde das wirklich unglaublich. Es liegt an ihm und seine Konstanz ist unglaublich – er zeigt überhaupt keine Schwächen.»

Rea hat die meisten Titel (6), die meisten Siege (99), die meisten Podestplätze (185), die meisten schnellsten Rennrunden (78) eingefahren – und so weiter.