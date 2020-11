Jerez-Test, Dienstag: Gerloff nur 1 sec hinter Bradl

Stefan Bradl als einziger Fahrer auf einer MotoGP-Maschine sorgte bei den Tests am Dienstag in Jerez für die Bestzeit. Von den elf Superbike-Piloten war überraschend Garrett Gerloff (GRT Yamaha) der Schnellste.

Vor dem Mittag sorgte Weltmeister Jonathan Rea am Dienstag mit 1:40,781 min für die Bestzeit, diese wurde am Nachmittag deutlich unterboten.



Eine halbe Stunde vor dem Testende um 18 Uhr führte Garrett Gerloff (GRT Yamaha) die Zeitenliste mit 1:39,571 min an, der Amerikaner ist damit nur eine Sekunde langsamer als Hondas MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl.



Als sich Gerloff auf einen Schlag um eine halbe Sekunde verbesserte, fuhr er mit dem mittelweichen SCX-Reifen von Pirelli, der für die Sprintrennen entwickelt wurde.

Rea gelang auf Rennreifen eine 1:39,955 min. Sieben Minuten vor Schluss ging der Rekordchampion mit dem SCX auf Zeitenjagd, konnte sich aber nicht steigern. Damit blieb Gerloff mit 1:39,571 min auf Platz 1.



Zum Vergleich: Scott Redding (Ducati) fuhr im zweiten Hauptrennen Anfang August in der schnellsten Rennrunde 1:40,545 min.



Die SBK-Rekorde stammen allesamt aus dem Juni 2019:



Pole-Rekord: Jonathan Rea, Kawasaki, 1:38,247 min



Schnellste Rennrunde: Alvaro Bautista, Ducati, 1:39,004 min

Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista fuhr den ganzen Dienstag Vergleichstests verschiedener 2020-Teile und hörte um kurz nach 17 Uhr auf. Teamkollege Leon Haslam konnte sich deshalb in den letzten Minuten am Spanier vorbeischieben.



Von den fünf Superbike-Rookies Andrea Locatelli, Lucas Mahias, Isaac Vinales, Kohta Nozane und Loris Cresson zeigte Erstgenannter als Achter die beste Leistung.



Cresson schmiss die Kawasaki des Pedercini-Teams in den Kies und sorgte für eine verbogene Öhlins-Gabel.

Zeiten Superbike-Test Jerez, 17. November:

1. Stefan Bradl (D), Honda (MotoGP), 1:38,562 min

2. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:39,571

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,955

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,055

5. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,116

6. Leon Haslam (GB), Honda, 1:40,294

7. Alvaro Bautista (E), Honda, 1:40,342

8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:40,579

9. Lucas Mahias (F), Kawasaki, 1:40,852

10. Isaac Vinales (E), Kawasaki, 1:41,916

11. Kohta Nozane (J), Yamaha, 1:41,946

12. Loris Cresson (B), Kawasaki, 1:44,808