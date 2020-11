Garrett Gerloff (1./Yamaha): «Eine andere Welt» 17.11.2020 - 19:16 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © Gold & Goose Garrett Gerloff

Die letzten drei Events der Superbike-WM 2020 präsentierte sich Garrett Gerloff in prächtiger Form, auch bei seinem MotoGP-Gasteinsatz in Valencia begeisterte er. Am ersten Tag der Jerez-Tests liegt das Yamaha-Ass vorne.