Stefan Bradl: «Das wird das Schwierigste für Sandro»

Sandro Cortese schuftet nach seinem fürchterlichen Unfall Anfang August für seine Rückkehr in die Superbike-WM. Sein Manager Alberto Vergani möchte ihn bei Barni Ducati platzieren.

Verletzungen gehören für Profisportler zum Geschäft, der Umgang mit ihnen ist kein Leichtes.



In den Wochen nach seinem schlimmen Sturz in Portimao am 8. August durchlebte Sandro Cortese die schwierigste Zeit seines Lebens. Der 30-Jährige hat sich beim Einschlag in eine Betonmauer den siebten Brustwirbel zertrümmert, außerdem brach er sich fünf Rippen auf der rechten Seite und zog sich diverse Beinverletzungen zu.



Am 10. November ging seine vierwöchige Rehabilitation im Medical Park Bad Wiessee zu Ende, seither bereitet sich Cortese zu Hause in Illerbachen auf seine Rückkehr in die Superbike-WM vor.

Sein Manager Alberto Vergani, der beste Beziehungen zu Ducati pflegt, möchte den zweifachen Weltmeister für 2021 im privaten Barni-Team unterbringen. Sandro hat bereits vergangenen Winter für das Team die V4R getestet, damals als Aushilfe für den verletzten Leon Camier.



Seither wurde der Kontakt stets aufrechterhalten, Cortese hat aber einige Mitbewerber um den begehrten Barni-Platz. Die besten Chancen werden dem Schwaben sowie Loris Baz und Tito Rabat eingeräumt.

Cortese geht davon aus, dass er bis zum Saisonstart im April 2021 körperlich wieder in Bestform sein wird. Wie gut er seinen Unfall mental verarbeitet hat, wird sich erst zeigen, wenn er wieder auf dem Motorrad sitzt.

Das weiß auch Corteses langjähriger Wegbegleiter und Kumpel Stefan Bradl, der 2017 für Red Bull Honda eine Saison Superbike-WM fuhr und sich damals ebenfalls in Portimao an der rechten Hand verletzte.



«Das mit dem skapholunären Band war von der Verletzung her nicht tragisch, ich hatte aber lange Probleme damit», erzählte der Bayer SPEEDWEEK.com. «2006 habe ich mir in Malaysia das Schien- und Wadenbein gebrochen und den Knöchel 2013. Aber im Vergleich zu den Verletzungen, die Sandro hatte, war das alles ein Witz. Mit so etwas umzugehen, ist nicht einfach. Zuerst musst du zu alter Stärke zurückfinden und wieder ein Gefühl aufbauen. Sandro hatte viel Zeit zum Nachdenken. Wenn er Bock hat und es sich ergibt, warum soll er es nicht noch mal probieren? Dass er Qualität hat, wissen wir alle. Wie er den Unfall aus dem Kopf bekommt, kann ich dir nicht sagen – das wird sicher die schwierigste Aufgabe.»

«Die Umstände müssen passen», meinte Bradl zur Karrierefortsetzung von Cortese. «Ich glaube nicht, dass er sich nur auf ein Motorrad setzen wird, damit er fahren kann. Das muss schon für ihn passen, sonst macht das wenig Sinn. Das sagt er aber auch selber.»

Teams und Fahrer für die Superbike-WM 2021:



Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Rabat? Mercado?



BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo Action BMW: Jonas Folger (D)



RC Squadra Corse BMW: Eugene Laverty (IRL)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Ten Kate Yamaha?: Baz?



Ponsson Yamaha: Christophe Ponsson (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)



Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson (B), Mercado?



Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)



Go Eleven Ducati: Chaz Davies (GB)



Motocorsa Ducati: Bassani?



Brixx Ducati: Barrier?



Barni Ducati: Cortese? Baz? Rabat?



Fett = bestätigt