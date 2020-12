Fix: Pedercini mit Cresson – eine Kawasaki noch frei

Ein weiterer Platz für die Superbike-WM 2021 ist vergeben. Pedercini Kawasaki bestätigte Loris Cresson und sucht noch einen Top-Fahrer für die zweite ZX-10RR.

Loris Cresson bot sich beim Superbike-Finale in Estoril Outdo Pedercini Kawasaki als Ersatz für den verletzten Sandro Cortese an. Der Berkheimer war in Portimão schlimm gestürzt und fiel für den Rest der Saison aus. Der Schwabe konzentriert sich aktuell auf seine Rehabilitation, will seine Karriere aber fortsetzen.



Der 22-jährige Cresson absolvierte anschließend auch die Tests in Estoril, Jerez und Aragón – alles Anzeichen dafür, dass die Zusammenarbeit mit Pedercini in der Superbike-WM 2021 fortgesetzt wird. Nun bestätigte Teamchef Lucio Pedercini die Einigung.



«Wir haben Loris Cresson für 2021 bestätigt. Er ist ein Bursche mit ausgezeichnetem Potenzial», sagte Pedercini gegenüber Motosprint. «Er muss noch Erfahrung mit dem Superbike sammeln und dafür viele Kilometer fahren. Ich konnte aber vieles sehen, dass mir Mut macht.»

Kawasaki bringt für die kommende Saison eine verbesserte Version der ZX-10RR, dem erfolgreichsten Superbike der letzten acht Jahre. Die Kundenteams erhalten das neue Motorrad in Kürze.



«Die neue Kawasaki wird über den Winter aufgebaut, um für die ersten Tests 2021 vorbereitet zu sein», verriet der 48-Jährige. «Ich werde eine zweite Ninja für einen zweiten Fahrer vorbereiten, der unser Aushängeschild sein wird. Ich möchte einen Top-Fahrer verpflichten.»



Pedercini bleibt voraussichtlich Hauptsponsor Outdo Batterien erhalten, ein zweites Motorrad ist dennoch nicht leicht zu finanzieren.



«Ich weiß, es ist ein ehrgeiziges Projekt», grübelte Pedercini. «In Vergangenheit habe ich schon häufiger zwei Fahrer in der Startaufstellung stehen gehabt. Ich mag die Idee und möchte sie wahr werden lassen.»

Für die Superbike-WM 2021 gibt es nur noch wenige reizvolle Plätze, etwa bei den Ducati-Kundenteams Barni und Motocorsa oder bei Ten Kate Yamaha und Pedercini, sofern letztere das Budget stemmen.