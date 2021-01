Alex Lowes überzeugt: «Kawasaki wird Lösung finden»

Das Kawasaki-Werksteam beendete den Superbike-WM-Test in Jerez am Donnerstag bereits frühzeitig, weil die Strecke zu langsam abtrocknete. Alex Lowes betonte, dass es schwierig sei, die limitierten Testtage zu überprüfen.

Der erste Wintertest des Jahres bereitete den Fahrern und Teams in Jerez nicht gerade viel Freude. Nachdem der Mittwoch völlig verregnet war und niemand der aktuellen Superbike-WM-Fahrer auf die 4,423 km lange Strecke in Andalusien herausfuhr, warteten einige noch den Donnerstagmorgen ab. Zwar regnete es nicht mehr, doch die Piste trocknete nur sehr langsam ab und am Nachmittag waren immer noch feuchte Stellen auf dem Asphalt.



Dementsprechend beendete das Kawasaki-Werksteam den Test am Mittag, ohne eine einzige Runde gefahren zu sein. Werksfahrer Alex Lowes scherzte anschließend: «Das hier ist typisches englisches Wetter, ich hätte also auch zu Hause bleiben können.

Dennoch hatte sich der 30-Jährige einiges von diesem Test erhofft, denn die brandneue ZX10-RR wartet auf einen Feinschliff der beiden Kawasaki-Piloten. «Es ist sehr schade, denn wir haben alles dafür getan, um nach Jerez zu kommen. Das gesamte Team hatte durch die ganzen verschärften Corona-Regeln eine sehr schwierige Anreise und am Ende stehen wir hier im Regen», ärgerte sich Lowes.



Nur zehn Tage sind neben den offiziellen Dorna-Tests erlaubt, sobald die Piloten auf die Strecke gehen, verfällt gleich der ganze Tag, zum Jahresbeginn wollte keiner einen Regentag einlegen. «Die limitierten Testtage sind für alle gleich, wir müssen nur sehr vorsichtig und clever agieren und genau schauen, wann wir letztendlich testen. Sobald du nur zwei Stunden fährst, verlierst du den gesamten Tag», erklärte der Kawasaki-Star.

«Die Regeln machen mir nichts aus, aber es ist nicht einfach, dies zu überwachen. Viele Fahrer nutzen Superstock-Motorräder zum Trainieren, doch man weiß nie, wie ähnlich diese Motorräder dem Superbike sind und dementsprechend ist es nicht leicht, zwischen Testen und Trainieren zu unterschieden», sagte Lowes und betonte anschließend: «Nach dem letzten Test habe ich bereits einige Ideen, wie wir das Bike verändern können. Mit diesem klaren Bild im Kopf werden wir zum nächsten Test reisen, wo wir uns dann hoffentlich verbessern werden.»

Testfahrten in einer Woche, ebenfalls in Jerez, sind aktuell im Gespräch, doch ob das Kawasaki Racing Team dann auch nach Jerez zurückkommt, ist noch nicht klar. «Alles in der Welt verändert sich aktuell in Windeseile und es gibt durch Covid-19 ständig neue Regularien. Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche hier sein werden, aber ich bin mir sicher, dass unser Team die besteLösung für das anstehende Testprogramm finden wird.»

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 21. Januar:

23.–25. April Assen/Niederlande

07.–09. Mai Estoril/Portugal

21.–23. Mai Aragon/Spanien

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien*

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien**

12.–14. November Lombok/Indonesien**

Datum offen Phillip Island/Australien**

Datum/Ort offen**



*nur Superbike

** ohne Supersport 300