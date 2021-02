Crew-Chiefs: So arbeiten die Superbike-Werksteams '21

Jonathan Rea startet in der kommenden Saison den Angriff auf seinen siebten WM-Titel, aber seine Kontrahenten haben etwas dagegen. Welche Crew-Chiefs tragen 2021 in der Superbike-WM zum Erfolg der Fahrer bei?

Auf der Strecke muss es der Fahrer richten, doch ohne ein perfekt eingespieltes Team gelingt der große Wurf nicht. Die wichtigste Person für einen Profirennfahrer ist der jeweilige Crew-Chief, der für die perfekte Einstellung des Bikes zuständig ist. Auf dessen Kommando arbeiten sämtliche Mechaniker und Ingenieure, damit der Pilot auf der Strecke das bestmögliche Ergebnis erzielt. In der Superbike-WM bleibt in einigen Mannschaften alles beim Alten, doch so manch ein Fahrer stellt sich neuen Herausforderungen.



Jonathan Rea arbeitet seit dem Wechsel von Honda zu Kawasaki mit Pere Riba zusammen. Seitdem hat der Spanier mit Rea sechs Titel in Folge gefeiert, 2021 peilt das Traum-Duo den siebten Superbike-WM-Erfolg an. Auf der anderen Seite der Kawasaki-Box befindet sich ein ebenso legendärer Techniker, der dem Team erhalten bleibt. Marcel Duinker gewann mit Tom Sykes 2013 die Meisterschaft, 2020 verhalf er Neuzugang Alex Lowes gleich am ersten Wochenende auf Phillip Island zum Sieg. Lowes gewann allerdings in der restlichen Saison kein Rennen mehr, darum ist das Knowhow des Niederländers gefragt, um den Engländer mit der neuen ZX-10RR wieder an die Spitze zu bringen.

Nach seinem erfolgreichen Rookie-Jahr in der Superbike-WM 2020 bleibt auch bei Scott Redding alles unverändert. Der Vizeweltmeister wird die Zusammenarbeit mit Giovanni Crupi fortsetzen, mit dem er bereits 2019 den BSB-Titel feierte. Michael Ruben Rinaldi wird ins Ducati-Werksteam aufsteigen. Der 25-Jährige bringt nach seiner bisher besten Superbike-WM-Saison Crew-Chief Filippo Burgatti vom Team GoEleven mit, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.



Toprak Razgatlioglu wird in dieser Saison ebenfalls einen neuen Teamkollegen erhalten. Nach dem Gewinn der Supersport-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr verpflichtete Yamaha Andrea Locatelli für das Werksteam. Beim Türken wird weiterhin Phil Marron die Geschicke der Mechaniker in der Box leiten, denn Razgatlioglu und Marron sind seit Kawasaki-Zeiten ein eingespieltes Team, 2021 möchte man ernsthaft in den Titelkampf eingreifen. Der zweifache Supersport-Champion Andrew Pitt begleitet Locatelli bei seinem Einstieg in die Superbike-WM.

Honda hat 2020 mit der neuen Fireblade einen Neustart gewagt. Alvaro Bautista und Leon Haslam sind die beiden Werksfahrer, die auch in dieser Saison für den japanischen Hersteller angreifen. Auch die Mannschaften der beiden erfahrenen Piloten bleiben unverändert: Gorka Segura wird mit Haslam arbeiten, Giulio Nava hingegen möchte mit Alvaro Bautista den erneuten Sprung auf das Siegerpodest schaffen.

Das BMW-Werksteam hat sich 2021 die Dienste des talentierten Michael van der Mark gesichert. Der Niederländer wechselte von Yamaha zum deutschen Hersteller und hofft, mit der brandneuen M 1000 RR um Siege fahren zu können. Der Supersport-Weltmeister vertraut auf die Erfahrung vom deutschen Crew-Chief Markus Eschenbacher, der bereits seit vielen Jahren im Superbike- und MotoGP-Fahrerlager eine feste Größe ist. Tom Sykes wird in sein drittes Jahr mit BMW gehen, an seiner Seite sitzt Ian Lord.