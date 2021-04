Jonathan Rea (Kawasaki): »Neuer Motor bringt 0,1 sec»

Der Barcelona-Test endete mit der Bestzeit von Rekordweltmeister Jonathan Rea. Der Anteil des leistungsstärkeren Kawasaki-Motors ist geringer, als man es erwarten würde.

Kawasaki brachte für die Superbike-WM 2021 eine neue ZX-10RR, die über einen stärkeren Motor und eine ausgefeilte Aerodynamik verfügt. Damit soll die Dominanz in der seriennahen Weltmeisterschaft ausgebaut und der siebte WM-Titel in Folge eingefahren werden.

Mehr Motorleistung stand bei Jonathan Rea ganz oben auf der Wunschliste, um auf den Geraden kein zu leichtes Opfer der Ducati- und Honda-Piloten zu sein. Beim Barcelona-Test beschäftigte sich der Rekordweltmeister vor allem damit, das Getriebe, die Elektronik und die Fahrwerkabstimmung an die höhere Power abzustimmen.



«Wir haben uns heute durch viele kleine Dinge durchgearbeitet: Elektronik, Gasannahme, Übersetzung. Am Nachmittag habe ich auch einen neuen Vorderreifen ausprobiert und ganz am Ende eine weitere Evolution. Manches war gut, manches weniger», berichtete Rea. «Was die Race-Pace betrifft, habe ich nicht auf die anderen geachtet. Ich selbst fuhr einen Long-Run mit 13 Runden und war sehr schnell.»

Die Performance der neuen Kawasaki stimmt: An beiden Testtagen fuhr der Nordire die Bestzeit. In 1:40,264 min mit einem Qualifyer verwies er Ducati-Werkspilot Scott Redding um 0,179 sec auf Platz 2. Der neue Motor hatte einen gewissen Anteil daran.



«Wir verlieren immer noch ein wenig», hielt Rea fest. «Im ersten Sektor, das ist die Gerade und die Schikane, habe ich letztes Jahr etwas mehr als 0,2 sec verloren. Jetzt sind es noch ungefähr 0,1 sec – ein wenig haben wir also aufgeholt, was positiv ist. Wir haben auf der anderen Seite noch die Stärken unserer Ninja, wo wir wiederum nichts von eingebüßt haben. Man hat einen guten Job gemacht, was den Top-Speed angeht ist es aber immer noch etwas, woran wir arbeiten müssen. Wenn man sich die Ducati-Piloten wie Scott oder Chaz anschaut, die nicht so ein Leichtgewicht wie Álvaro sind, trotzdem sind sie auf der Geraden sehr schnell. Aber es ist wie es ist. Wir können nicht dran ändern.»

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31./1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min 2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

