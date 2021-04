Michael Rinaldi (Ducati): Keine Zeit fürs Bike-Gefühl

Michael Ruben Rinaldi fuhr in Barcelona seinen zweiten vollständigen Test mit dem Ducati-Werksteam. Für den Saisonstart der Superbike-WM fordert er jedoch von Ducati zielstrebige Arbeit, damit die Erfolge kommen.

In der kombinierten Zeitenliste des Superbike-WM-Tests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya landeten die beiden Ducati-Werksfahrer Scott Redding und Michael Ruben Rinaldi in den Top-5. Rinaldi verlor am Ende drei Zehntel auf seinen englischen Teamkollegen, eine knappe halbe Sekunde auf Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) an der Spitze. Er betonte aber, dass dieser Test vor allem dazu diente, neue Teile für den Hersteller aus Bologna zu testen und zu bewerten. Für das Bike-Gefühl fand der 25-Jährige keine Zeit.

«Am Mittwoch und Donnerstag haben wir das Motorrad stark verbessert, wir haben sehr, sehr viele Runden gedreht, deshalb bin ich ganz glücklich mit der erledigten Arbeit», erklärte der Ducati-Pilot am Donnerstagabend. «Es sind Aufgaben, die wir nur bei Testfahrten erledigen können, denn wir hatten viele Teile und Dinge auszuprobieren, darum hat man kaum Zeit, das Gefühl mit dem Motorrad zu verbessern.»

Insgesamt drehte Rinaldi 78 Runden auf dem 4,657 km langen Kurs bei Barcelona, ein technisches Problem an seiner Panigale V4R zwang ihn allerdings, die Session vorzeitig zu beenden. «Das Positive ist, dass wir, Scott und ich, im Großen und Ganzen dieselben Probleme haben», betonte der letztjährige WM-7.

«Für Ducati ist das nicht so schlecht, denn unsere Jungs können die Arbeit auf einen Bereich beschränken. Es war ein Test und es ist gut, dass wir die Schwachpunkte verstehen», blieb der Italiener positiv gestimmt und fügte abschließend hinzu: «Insgesamt sind wir nicht die Schnellsten, auch nicht in der Rennpace. Wir sind nicht weit weg und es ist sehr eng, aber wir müssen uns verbessern.»

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31./1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

Ergebnis SBK-Test Barcelona, 1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,65 7. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 8. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 9. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 10. L. Haslam Honda 1:41,350 + 1,086 11. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 12. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 13. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 14. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 15. T. Razgatlioglu Yamaha 1:42,298 + 2,034 16. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 17. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 18. A. Bautista Honda 1:42,544 + 2,28 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,55 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886