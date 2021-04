Scott Redding (2./Ducati): «Fuck, nur 80 Prozent»

Obwohl Scott Redding seine Ducati Panigale V4R beim Test der Superbike-WM in Barcelona auf Platz 2 stellte, war der Engländer nicht mit allem zufrieden. Die Probleme aus dem Vorjahr bleiben.

«Die letzte halbe Stunde brachte Adrenalin mit sich. Es gab einen kleinen Kampf und wir haben uns gegenseitig gepusht», freute sich Scott Redding am Donnerstag in Barcelona. Der Ducati-Pilot verlor am zweiten Tag der Superbike-WM-Testfahrten auf dem Circuit Barcelona-Catalunya 0,179 Sekunden auf Kawasaki-Star Johnny Rea, der die Bestzeit fuhr.



Insgesamt legte Redding 170 Runden auf dem 4,657 km langen Kurs in Katalonien zurück, 81 davon am zweiten Tag. Am Ende zog Redding einen Superpole-Reifen auf, um alles aus seiner Ducati rauszuholen. «Es war ein interessanter Tag, aber wir haben immer noch dieselben Probleme wie im letzten Jahr», betonte der 28-Jährige.

«Wir haben zwar einen Schritt gemacht, aber dieser war nicht groß genug, um an die anderen Jungs heranzukommen», sagte er im Interview mit SPEEDWEEK.com und zielte damit vor allem auf den gewohnt starken Jonathan Rea ab. «Wir sind in Sektor 1 und auch in Sektor 3 sehr schnell, aber wir verlieren zu viel in den Sektoren 2 und 4. Ich habe versucht, die ganze Zeit mit den Rennreifen zu fahren, um so viele Runden wie möglich damit zu rückzulegen, denn die Distanz wird dieses Jahr sehr wichtig sein.»

«Anschließend haben wir die SCX-Mischung ausprobiert, das war nicht schlecht, aber ich fühlte nicht wirklich das Vertrauen zu dem Reifen. Der Sprung von den gebrauchten Reifen auf diese Variante war aber sicher auch ein Grund dafür», musste der Ducati-Pilot zugeben.

Teamkollege Michael Ruben Rinaldi, der auf Rang 5 landete, distanzierte der großgewachsene Engländer um 0,313 Sekunden. Doch am Ende kam es darauf an, wer den weichen Reifen bestmöglich nutzen kann. «Am Ende haben wir einen Qualifyer eingesetzt. Weil ich in diesem Jahr noch keine Runde damit gefahren bin, war es wichtig, das Gefühl zurückzugewinnen. Die Runde war aber wirklich nicht gut, weil ich mich damit nicht wohlgefühlt habe», ärgerte er sich. «Ich habe zwar meine Zeit um eine halbe Sekunde verbessert und wir haben viel dabei gelernt, wir wissen, wie das Bike damit arbeitet, aber am Ende dachte ich: Fuck, das waren nur 80 Prozent. Die Umstellung vom Rhythmus über mehrere Runden zu einer schnellen Runde hat einfach nicht funktioniert.»

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31./1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min 2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

