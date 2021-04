Was Reifenlieferant Pirelli für die SBK-WM 2021 plant

Nicht nur für die Fahrer und Teams der Superbike-WM 2021 war der Barcelona-Test wichtig, sondern auch für Reifenmonopolist Pirelli. Es wurden die Weichen für die neue Saison gestellt.

Der Barcelona-Test in dieser Woche war das erste große Kräftemessen für die Superbike-WM 2021. Einziges Team, das fehlte, war Puccetti Kawasaki mit Lucas Mahias. Dazu waren MIE Honda und Pedercini Kawasaki nur mit jeweils einem Fahrer anwesend. Die 20 anwesenden Piloten von fünf Herstellern kamen am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche in den Genuss optimaler Bedingungen.

Während die neu formierten Teams und neue Motorräder naturgemäß die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, spielte auch Pirelli eine große Rolle beim Test. Der Anteil der Reifen bei den stetig schnelleren Rundenzeiten ist nach wie vor groß. Obwohl seit 2004 Reifenmonopolist, arbeitet der italienische Hersteller während und zwischen den Saisons ohne Pause an Verbesserungen.



«Wir waren vier Tage in Barcelona, davon zwei für die Superbike-Kategorie. Wir hatten drei neue Vorderreifen dabei und auch einen neuen Hinterreifen – das Ergebnis war fantastisch», sagte Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier bei WorldSBK. «Wir haben alle Hersteller und alle Teams dabei einbezogen und haben sehr viel Feedback erhalten. Das war wichtig für uns, denn bei diesem Test wollten wir das Material für die neue Saison festlegen, die ja Ende Mai in Aragón beginnen wird. Die Gelegenheit bei diesem Test war optimal und wir sind absolut im Zeitplan, um das Material zu Saisonbeginn bereit zu haben.»

Wie man angesichts drei neuer Vorderreifen vermuten konnte, konzentriert sich Pirelli 2021 auf neue Entwicklungen für die Front. Mit einer geänderten Karkasse und neuen Gummimischungen sollen bessere Ergebnisse möglich sein.



«Wir haben uns für dieses Jahr entscheiden, uns mit unserer Arbeit auf die Vorderreifen zu konzentrieren. Meiner Meinung können wir uns gerade hier noch einmal deutlich verbessern und dafür brauchten wir das Feedback der Fahrer aller Hersteller. Die Mischung und die Karkasse können wir in diesem Umfang nicht an einem Rennwochenende probieren lassen. An einem Rennwochenende kann man nur minimale veränderte Reifen anbieten, weil die Teams sonst das Set-up zu umfangreich ändern müssten. Im Vergleich zur letzten Saison hat die Performance enorm zugelegt, obwohl das Level schon sehr hoch war.»

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31. März/1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

Ergebnis SBK-Test Barcelona, 1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,65 7. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 8. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 9. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 10. L. Haslam Honda 1:41,350 + 1,086 11. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 12. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 13. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 14. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 15. T. Razgatlioglu Yamaha 1:42,298 + 2,034 16. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 17. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 18. A. Bautista Honda 1:42,544 + 2,28 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,55 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886