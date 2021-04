Sogar Kawasaki staunt: Jonathan Rea wird immer besser

Mit der Bestzeit beim Superbike-Test in Barcelona Test bestätigte Jonathan Rea seine seit Jahren bestehende Ausnahmestellung. Der Nordire versetzt damit sogar sein Kawasaki-Team in Erstaunen.

Bestzeit am Mittwoch, Bestzeit am Donnerstag, das Testprogramm mit der neuen ZX-10RR durchgearbeitet und dabei keinen Sturz fabriziert. Für seine schnellste Runde in 1:40,264 min verwendete der Nordire nicht einmal einen Qualifyer-Reifen, sondern den von Pirelli für das Superpole-Race entwickelten SCX. Mehr konnte sich Kawasaki von seinem Aushängeschild Jonathan Rea nicht Wünschen.

Cheftechniker des sechsfachen Superbike-Weltmeisters ist auch in dessen siebten Kawasaki-Jahr der Spanier Pere Riba. Selbst der ehemalige Rennfahrer ist immer wieder verblüfft von der Performance seines Schützlings.



«Jonathan hört nie auf, besser zu werden», stellte Riba erstaunt fest. «In diesem Winter hat er hart körperlich und geistig an sich gearbeitet. Er macht immer noch Fortschritte, was nach sechs WM-Titel in Serie absolut erstaunlich ist. Vielleicht ist er momentan in der besten Verfassung, die ich jemals bei ihm gesehen habe»



«Das einzig Negative war, dass bei Johnny, obwohl er die schnellste Zeit, Runde von allen fuhr, der Qualifyer-Reifen nicht wie erwartet funktioniert hat. Wir hatten zwar noch einen weiteren Qualifyer, aber Johnny hat seine beste Zeit dann mit einem SCX-Reifen gefahren. Ich glaube einige der anderen Jungs sind ihre besten Zeiten mit dem Q-Reifen gefahren.»



Ein Luxusproblem!

Weil die bisherigen Wintertests nicht vom besten Wetter begleitet wurden, hatte auch Kawasaki ein dickes Lastenhaft abzuarbeiten.



«Wir konnten einige Dinge bestätigen, die wir bereits in Portimão und Jerez getestet haben. Damals aber nur kurz, weil das Wetter es nicht zuließ. Hier konnten wir zwei Tage durcharbeiten», sagte Riba weiter. «Wir haben hier an einigen Teilen des Motors gearbeitet und weiter an der Elektronik gearbeitet, um die schwächsten Punkte zu verbessern. Seitens des Fahrwerks haben wir auch etwas neues von Showa bekommen, um die Balance zu verbessern. Mit einer geänderten Umlenkung haben wir experimentiert, um das Heck anders einzustellen und zu belasten.»

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31. März/1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

Ergebnis SBK-Test Barcelona, 1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,65 7. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 8. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 9. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 10. L. Haslam Honda 1:41,350 + 1,086 11. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 12. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 13. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 14. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 15. T. Razgatlioglu Yamaha 1:42,298 + 2,034 16. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 17. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 18. A. Bautista Honda 1:42,544 + 2,28 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,55 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886