Yamaha-Teamchef Denning: «Hatten keine andere Wahl»

Toprak Razgatlioglu musste nach einem positiven Corona-Testergebnis am Donnerstag in Quarantäne. Doch auch mit Superbike-WM-Rookie Andrea Locatelli erzielte Yamaha bei den Testfahrten in Barcelona große Fortschritte.

Obwohl Garrett Gerloff aus dem zweiten Yamaha-Team GRT an beiden Testtagen in Barcelona der schnellste Fahrer des japanischen Herstellers war, zeigte auch Werksfahrer Andrea Locatelli eine ordentliche Performance. Der Italiener beendete den zweiten Tag auf Position 8, eine Sekunde hinter Spitzenreiter Jonathan Rea vom Kawasaki-Werksteam. In der kombinierten Zeitenliste landete er auf dem neunten Rang.

«Das Gefühl mit der Yamaha R1 ist deutlich besser geworden», freute sich der 24-Jährige. «Wir haben einige Dinge ausprobiert und am Ende haben wir vieles verstanden und ich bin zuversichtlich, dass wir in Aragon einen weiteren Schritt machen können. Barcelona ist keine einfache Strecke und am Anfang hatten wir sehr viel Spinning am Hinterrad, doch die Jungs haben gut gearbeitet und die Situation verbessert. Wir haben gute Arbeit geleistet.»

Pata-Yamaha-Teamchef Paul Denning ist von der Entwicklung Locatellis begeistert und lobte den Supersport-Weltmeister in höchsten Tönen. «Es war eine sehr gute Gelegenheit, mit dem gesamten Superbike-WM-Fahrerfeld in Barcelona gewesen zu sein. So konnten wir sehen, wie die Entwicklung der 2021er-R1 gelaufen ist», erklärte der Engländer. «Für Andrea waren es zwei fortschrittliche Tage, er hat viel gelernt und seine Performance ist signifikant besser geworden, das ist ein sehr gutes Zeichen.»

«Er hat 179 Runden an zwei Tagen zurückgelegt, ohne einen Fehler zu machen, nicht einmal einen Scheitelpunkt hat er verpasst. Er hat eine ganze Menge Potenzial in sich. Sein sehr ausgereifter Ansatz, sein Handwerk auf der R1 zu erlernen, wird von seiner Crew und von Yamaha sehr geschätzt. Dass er so nah an den besten Zeiten ist, ist in der Tat sehr erstaunlich», betonte Denning am Donnerstag.

Razgatlioglu landete insgesamt noch auf dem elften Platz, obwohl er am zweiten Tag auf der 4,657 km langen Strecke nur neun Runden zurücklegen konnte. «Toprak setzt sehr hohe Erwartungen in sich selbst. Er hatte am Mittwoch einen sehr frustrierenden Tag, denn einige neue Teile und Einstellungen haben nicht wie erwartet funktioniert, deshalb ist er ein wenig vom Weg abgekommen», bestätigte der Yamaha-Teamchef. «Dennoch war er wie immer sehr nah an der Bestzeit dran und er wollte den zweiten Tag deutlich besser abschließen. Wie das Team bereits mitteilte, war ein PCR-Test, der routinemäßig durchgeführt wurde, leider positiv.»

«Aus diesem Grund hatten wir keine Wahl und mussten seine Aktivität auf der Strecke abbrechen. Er hat keine Symptome und er fühlt sich zu 100 Prozent fit, nur dass ihm bereits extrem langweilig ist», sagte Denning und fügte abschließend hinzu: «Er darf nicht zurück nach Hause in die Türkei, denn er muss in Spanien in Quarantäne bleiben. Ich hoffe, dass er gesundheitlich keine Probleme bekommt und dass er in Aragon Mitte April wieder zum Team hinzustoßen kann.»

Kombiniertes Ergebnis SBK-Test Barcelona, 31./1. April Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. J. Rea Kawasaki 1:40,264 min

2. S. Redding Ducati 1:40,443 + 0,179 sec 3. G. Gerloff Yamaha 1:40,497 + 0,233 4. J. Folger BMW 1:40,699 + 0,435 5. M. Rinaldi Ducati 1:40,756 + 0,492 6. L. Haslam Honda 1:40,900 + 0,636 7. T. Sykes BMW 1:40,914 + 0,650 8. A. Lowes Kawasaki 1:41,195 + 0,931 9. A. Locatelli Yamaha 1:41,258 + 0,994 10. C. Davies Ducati 1:41,317 + 1,053 11. T. Razgatlioglu Yamaha 1:41,334 + 1,070 12. K. Nozane Yamaha 1:41,628 + 1,364 13. A. Bassani Ducati 1:41,756 + 1,492 14. T. Rabat Ducati 1:41,942 + 1,678 15. M. van der Mark BMW 1:41,945 + 1,681 16. A. Bautista Honda 1:41,950 + 1,686 17. I. Viñales Kawasaki 1:42,370 + 2,106 18. C. Ponsson Yamaha 1:42,423 + 2,159 19. L. Mercado Honda 1:43,814 + 3,550 20. S. Cavalieri Kawasaki 1:45,150 + 4,886

