Tom Sykes (BMW) nach Platz 8: «Race-Pace verbessert»

Für BMW holte Tom Sykes im ersten Superbike-Lauf in Misano die Kohlen aus dem Feuer. Dass es nur ein achter Platz wurde, enttäuscht den Weltmeister von 2013 nur bedingt..

Startplatz 5 in der Superpole und ein achter Platz mit 16 sec Rückstand auf Lauf-1-Sieger Michael Rinaldi (Ducati), beides erreicht durch Aushängeschild Tom Sykes, sind die Highlights von BMW am ersten Renntag der Superbike-WM 2021 in Misano – dabei spekulierten Fahrer und Teamleitung mit viel besseren Ergebnissen, sogar das Podium wurde ins Spiel gebracht.



«Wir hatten einen schlechten Start ins Rennen, und das hat uns hinsichtlich der Platzierung zu Rennbeginn definitiv nicht geholfen», sagte Sykes am Samstagnachmittag. «Wir sind in manchen Bereichen der Strecke sehr stark, aber mit unserem Paket verlieren wir noch in dem Bereich, in dem ich normalerweise am meisten auf die anderen gutmachen könnte.»

Seine fahrerische Klasse bewies der Engländer, als er auf Platz 6 liegend den von hinten drückenden Álvaro Bautista rundenlang in Schach hielt. Erst in der vorletzten Runde fand der Honda-Pilot eine Lücke.



«Ich habe gemerkt, dass Bautista im ersten Rennen von hinten Druck gemacht hat. Ich habe meinen Fahrstil geändert, konnte dennoch weiter respektable Rundenzeiten fahren und habe einfach die Tür so lange zugemacht, wie ich konnte», schilderte der 35-Jährige aus Huddersfield. «Aber irgendwann gelang es ihm, vorbeizugehen, und dabei hat er mich ein bisschen nach außen gedrückt. Ich habe versucht, ihn wieder zu überholen, was nicht möglich war, und in der Folge habe ich einen weiteren Platz an Bassani verloren.»

Trotz aller Ernüchterung sieht der Superbike-Weltmeister von 2013 BMW weiterhin auf einen guten Weg.



«Wir haben heute nicht das erreicht, was wir uns erhofft hatten. Aber insgesamt fühle ich, dass wir unsere Rennperformance verbessern», hielt Sykes fest. «Wir werden uns heute Abend zusammensetzen und eine etwas andere Abstimmung für morgen erarbeiten.»



Saisonhightlight von Sykes und BMW ist ein vierten Platz im zweiten Lauf in Aragón. In der Gesamtwertung ist der Engländer mit 44 Punkten auf WM-Rang 9. Bester BMW-Pilot ist sein Teamkollege Michael van der Mark (46 Punkte) auf Platz 8.

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 33:23,457 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,657 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 5,104 4. Scott Redding Ducati + 10,247 5. Alex Lowes Kawasaki + 13,474 6. Alvaro Bautista Honda + 14,766 7. Axel Bassani Ducati + 15,587 8. Tom Sykes BMW + 16,694 9. Andrea Locatelli Yamaha + 23,612 10. Michael Van_Der_Mark BMW + 28,364 11. Lucas Mahias Kawasaki + 28,699 12. Garrett Gerloff Yamaha + 31,757 13. Kohta Nozane Yamaha + 35,395 14. Leon Haslam Honda + 35,603 15. Tito Rabat Ducati + 38,211 16. Jonas Folger BMW + 38,372 17. Isaac Vinales Kawasaki + 47,720 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min NC. Chaz Davies Ducati