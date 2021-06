Lucas Mahias (Kawasaki) «Es gab Höhen und Tiefen»

Mit 32 Jahren ist Lucas Mahias der älteste Rookie in der Superbike-WM 2021. Beim Heimrennen seines Puccetti-Teams in Misano wollte der Kawasaki-Pilot mehr erreichen.

Lucas Mahias hatte im Winter extrem wenig Testfahrten, wenigstens aber auf dem Misao World Circuit konnte der Franzose mit der Kawasaki ZX-10RR im Rahmen der italienischen Superbike-Serie testen – und das machte sich am Rennwochenende positiv bemerkbar.



Siebter in der Superpole mit nur 0,5 sec Rückstand auf Pole-Setter Jonathan Rea (Kawasaki) ist aller Ehren wert, auch wenn sich Mahias in den Windschatten des Rekordweltmeisters klemmte. «In der Superpole bin ich sehr gut gefahren und habe den Qualifying-Reifen gut genutzt und bin Siebter geworden – das ist das beste Ergebnis, das ich bisher in der Superpole erzielt habe», betonte der Supersport-Weltmeister von 2018.

In den Rennen hätte es dagegen etwas besser laufen können. Mahias litt in den beiden Hauptrennen unter den hohen Asphalttemperaturen und wurde jeweils Elfter, im Superpole-Race am kühleren Vormittag vermasselte ein Sturz ein Ergebnis in den Top-10.



«Das erste Rennen lief nicht schlecht, aber es gab ein paar Höhen und Tiefen», resümierte Mahias. «Ich hatte einen guten Start, aber leider habe ich danach in einigen Sektoren an Boden verloren und das Rennen wurde schwieriger. In der Schlussetappe habe ich trotz der abgefahrenen Reifen mein Tempo erhöht und das ist ein sehr positiver Faktor, denn in den vorangegangenen Rennen hatte ich in den letzten Runden große Schwierigkeiten.»

«Sonntag war schwierig, aber wichtig und fruchtbar. Im Warm Up mit den kühleren Temperaturen war das Bike richtig gut. Im Superpole-Rennen ging es mir gut und ich kämpfte um den neunten Platz, als ich leider in Kurve 6 stürzte», grummelte der 32-Jährige. «Es tut mir sehr leid für diesen Sturz, der es mir nicht ermöglichte, ein gutes Rennen zu beenden. In Rennen 2 kämpfte ich um die Top Ten und wurde Elfter. Ich habe sowohl meine Rundenzeit als auch mein Gefühl mit dem Motorrad verbessert und bin sehr glücklich darüber.»