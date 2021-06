Alex Lowes (Kawasaki): «Misano bei Hitze speziell»

Dass die Bäume beim Superbike-Meeting in Misano für Kawasaki nicht in den Himmel wuchsen, war angesichts dritter Plätze von Aushängeschild Jonathan Rea offensichtlich. Teamkollege Alex Lowes hatte entsprechend mehr Mühe.

In seiner zweiten Saison mit Kawasaki hat sich bei Alex Lowes die Erkenntnis durchgesetzt, dass die ZX-10RR nicht alleine für die Dominanz von Jonathan Rea verantwortlich ist. Allerdings ist der 30-Jährige dem sechsfachen Weltmeister in der Superbike-WM 2021 etwas näher gekommen. Während der Nordire in Misano drei Mal als Dritter auf das Podium fuhr, waren es bei Lowes die Plätze fünf, fünf und sechs.

Dass Kawasaki den Misano-Test Mitte März ausließ und deshalb mit der neuen ZX-10RR keine Erfahrung mit dem 2020 aufgebrachten Asphalt hatte, erwies sich als Nachteil.



«In den Trainings fühlte ich mich gut und bin viele schnelle Runden gefahren. Aber im Rennen hatte ich nicht das beste Gefühl und hatte ab Runde 1 Probleme beim Lösen der Bremse und mit meinem Kurvenspeed», erklärte der Kawasaki-Pilot nach dem ersten Rennen am Samstag. «Ich hatte vorne Rutscher und nachdem ich einige Momente hatte, hatte ich nicht mehr genug Vertrauen, um zu pushen. Ich hatte eigentlich gehofft, besser abzuschneiden.»

Dass die Asphalttemperaturen in allen Rennen an 50 Grad Celsius grenzten, spielte Kawasaki nicht in die Karten.



«Bei diesen heißen Bedingungen hatten wir Mühe, das richtige Gefühl zu finden», bestätigte der Engländer. «Im Superpole-Race war es etwas besser, also haben wir für den zweiten Lauf ein wenig mehr Gewicht auf die Front verlagert. Ich dachte, das würde uns helfen. Aber schon nach sechs oder sieben Runden und mit der Streckentemperatur über 50 Grad war es wirklich schwierig, die Kurvengeschwindigkeit zu halten. Als ich von Gerloff nach 12 oder 13 Runden eingeholt wurde, musste ich einsehen, dass ich keine Chance hatte mit ihm zu kämpfen. Misano ist unter diesen heißen, sonnigen Bedingungen ein besonderer Ort.»

In der Gesamtwertung belegt Lowes nach drei Meetings mit 88 Punkten den vierten WM-Rang, 61 Punkte hinter Leader Jonathan Rea. Nach Misano droht dem Kawasaki-Piloten von hinten Gefahr durch Doppelsieger Michael Rinaldi (Ducati).

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 33:24,487 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,286 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,987 4. Scott Redding Ducati + 9,102 5. Garrett Gerloff Yamaha + 10,695 6. Alex Lowes Kawasaki + 13,117 7. Axel Bassani Ducati + 17,621 8. Alvaro Bautista Honda + 17,893 9. Andrea Locatelli Yamaha + 22,458 10. Michael vd Mark BMW + 25,118 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,107 12. Tom Sykes BMW + 28,353 13. Kohta Nozane Yamaha + 33,391 14. Tito Rabat Ducati + 38,817 15. Eugene Laverty BMW + 41,262 16. Jonas Folger BMW + 43,046 17. Isaac Vinales Kawasaki + 53,844 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Chaz Davies Ducati Out Leon Haslam Honda