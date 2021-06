Alvaro Bautista (Honda) sicher: Mehr war nicht drin

Es ist vor allem der Klasse von Álvaro Bautista zu verdanken, dass Honda beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Misano Top-10-Ergebnisse erreichte. Dennoch entschuldigte sich der Spanier bei seinem Team.

Honda fährt in der Superbike-WM 2021 mit der CBR1000RR-R weiter hinterher. Während Ducati, Yamaha und Kawasaki beim Meeting in Misano die Podestplätze unter sich ausmachten, gelang Álvaro Bautista und Leon Haslam nicht einmal der Sprung unter die besten fünf – Platz 6 im ersten Lauf am Samstag durch den Spanier ist das Highlight für das offizielle Team der Honda Racing Corporation (HRC).

Am Sonntag strandete Bautista im Superpole-Race außerhalb der Punkteränge auf Platz 10, im zweiten Lauf wurde der 36-Jährige als Achter sogar von Rookie und Ducati-Kundenpilot Axel Bassani geschlagen.



«Sonntag war härter als Samstag», stöhnte Bautista. «Im Superpole-Race hatte wir ein Problem mit der Abstimmung, welches sich auf unser gesamtes Rennen auswirkte. Ich konnte nicht so schnell wie im ersten Rennen fahren und außerhalb der Top-9 ins Ziel zu kommen, hat uns in der Startaufstellung für den zweiten Lauf zurückgeworfen. Es tut mir leid, denn es war ein kleiner Fehler, der eine gute Leistung verhinderte.»

Von Startplatz 11 kam Bautista im zweiten Rennen als Siebter aus der ersten Runde. Weiter nach vorne konnte er sich nicht orientieren, sondern verlor diese Position in Runde 13 an den jungen Ducati-Piloten.



«Mein Start war gut, ich habe einige Plätze gut machen können», hielt Bautista fest. «Auf der schmierigen Strecke und mit unseren Problemen auf der Bremse und beim Einlenken, die uns das gesamte Wochenende begleiteten, war es schwieriger als am Samstag. Am Ende war der achte Platz das bestmögliche Ergebnis. Wir haben viel zu tun, das wissen wir, aber wir werden es schaffen.»

In der dreiwöchigen Pause bis Donington Park wird Honda in Navarra testen. Die spanische Piste debütiert im August im Kalender der Superbike-WM.

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 33:24,487 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,286 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,987 4. Scott Redding Ducati + 9,102 5. Garrett Gerloff Yamaha + 10,695 6. Alex Lowes Kawasaki + 13,117 7. Axel Bassani Ducati + 17,621 8. Alvaro Bautista Honda + 17,893 9. Andrea Locatelli Yamaha + 22,458 10. Michael vd Mark BMW + 25,118 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,107 12. Tom Sykes BMW + 28,353 13. Kohta Nozane Yamaha + 33,391 14. Tito Rabat Ducati + 38,817 15. Eugene Laverty BMW + 41,262 16. Jonas Folger BMW + 43,046 17. Isaac Vinales Kawasaki + 53,844 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Chaz Davies Ducati Out Leon Haslam Honda