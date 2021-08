Jonathan Rea (Kawasaki): Empfindliche Niederlage

Das Meeting der Superbike-WM 2021 in Most wird Jonathan Rea noch einige Tage in den Knochen stecken. Der Kawasaki-Star reist mit zwei Stürzen und zwei dritten Plätzen nach Hause.

Nach seinem Sturz am Samstag bekam Jonathan Rea auch am Rennsonntag einen auf die Mütze. Sowohl im Superpole-Race als auch im zweiten Hauptrennen unterlag er seinen ärgsten WM-Rivalen Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati). Im zweiten Lauf wurde der Kawasaki-Pilot mit 12 sec Rückstand sogar förmlich deklassiert.



Über zwei dritte Plätze würden sich viele Superbike-Piloten freuen, für den sechsfachen Weltmeister und 107-fachen Laufsieger mit 201 Podestplätzen muss es wie eine Niederlage vorkommen.

Rea trat nach seinem Sturz im ersten Rennen am Sonntag jedoch nicht in Bestform an.



«Als ich am Morgen aufwachte, tat mir der Rücken etwas weh und ich hatte Kopfschmerzen», gab der 34-Jährige auf Nachfrage zu. «Im Rennen fühlte ich mich etwas müde und meine Schulter ist auch etwas ramponiert – aber wenn man auf dem Bike sitzt, nimmt man davon eigentlich kaum Notiz. In der rechten Schulter hatte ich etwas weniger Kraft. Aber das letzte worüber ich während der Rennen nachgedacht habe, waren die Schmerzen.»

Nach den Ergebnissen von Most (alle drei Rennen wurden mit dem super-weichen SCX-Rennreifen gewonnen) wird sich Rea intensiver mit der zukünftigen Reifenwahl beschäftigen müssen.



«Ich habe mich konservativ für den härteren SC0-Rennreifen entschieden. Mit dem SCX-Reifen bin ich am Wochenende nur wenig gefahren, im Grunde nur die zehn Runden im Superpole-Race. Und obwohl es im zweiten Lauf deutlich wärmer war, war ich zu unsicher, um diesen Reifen zu verwenden. Also gingen wir auf Nummer sicher», erklärte der Kawasaki-Star seine Entscheidung. «Zu Beginn hielt ich meine Pace für ok. Ich hing dann eine Weile hinter Locatelli fest, aber selbst nachdem ich ihn überholte, konnte ich die Lücke zu Scott und Toprak nicht zufahren – ihr Rhythmus war einfach viel besser. Ich hoffte, mit dem harten Reifen würde sich das Rennen in der zweiten Hälfte zu meinen Gunsten entwickeln, aber das Gegenteil war der Fall. Während ich immer weniger Grip hatte, waren die beiden von Anfang bis Ende schnell unterwegs.»

Nach Misano ist Most bereits das zweite Saisonmeeting, wo Rea keinen Sieg einfahren konnte. Tschechien-Sieger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) holte mit zwei Siegen und einem zweiten Platz in der Gesamtwertung 41 Punkte auf den Nordiren auf und liegt nur noch drei Punkte hinter dem WM-Leader.



«Wir wussten schon vorher, das er unser Hauptgegner sein würde. Letztendlich bin ich aber immer noch vorne», winkte Rea ab.

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,587 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 12,460 4. Andrea Locatelli Yamaha + 15,206 5. Michael Rinaldi Ducati + 19,479 6. Alex Lowes Kawasaki + 19,901 7. Michael vd Mark BMW + 20,034 8. Garrett Gerloff Yamaha + 20,250 9. Tom Sykes BMW + 24,043 10. Alvaro Bautista Honda + 25,257 11. Leon Haslam Honda + 29,203 12. Chaz Davies Ducati + 38,396 13. Tito Rabat Ducati + 41,674 14. Kohta Nozane Yamaha + 45,843 15. Christophe Ponsson Yamaha + 54,144 16. Jonas Folger BMW + 54,354 17. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 18. Karel Hanika Yamaha > 1 min 19. Marvin Fritz Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Axel Bassani Ducati Out Alessandro Delbianco Honda