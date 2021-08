Andrea Locatelli hat nachgeschaut: «Ich habe Eier!»

Andrea Locatelli absolvierte in Most sein bisher bestes Superbike-Rennwochenende

Mit einem Podium und zwei vierten Plätzen lieferte Superbike-Rookie Andrea Locatelli beim Meeting in Most seine bisher stärkste Leistung ab. Der erste Sieg des Yamaha-Piloten scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Mit eher bescheidenen Leistungen in der Moto2 wechselte Andrea Locetelli in die Supersport-WM und gewann die Meisterschaft überlegen wie kein Fahrer vor ihm. Und nach seiner Beförderung ins Pata Yamaha Werksteam in der Superbike-WM 2021 hat sich der 25-Jährige nach nur sechs Meetings in der höchsten Kategorie unter den Top-Piloten etabliert.

In Most bestätigte der Italiener seine erstklassige Performance von Assen, als er im zweiten Lauf sein erstes Podium holte und in allen drei Rennen in den Top-5 ins Ziel kam. In Tschechien legte Locatelli einen dritten und zwei vierte Plätze nach – sein bisher bestes Wochenende in der Superbike-WM!



«Als wir hierher kamen hatte ich nicht erwartet, dass wir uns so gut schlagen würden», gab der Italiener zu. «Das Layout kam Yamaha zwar entgegen, wir haben aber auch super gearbeitet und uns in jeder Session ein wenig gesteigert. Ich habe immer mehr Erfahrung und ich denke viel nach. In Most habe ich mich stark verbessert und wir haben keine Fehler gemacht.»

Seit Assen hat sich Locatelli in der Gesamtwertung zwar nur von Platz 11 auf Platz 8 verbessert, sein Rückstand auf den viertplatzierten Alex Lowes beträgt aber nur noch 24 Punkte.



«Mopst war unser bestes Wochenende, weil wir das Podium und zwei vierte Plätze erreicht haben – und es waren gute Punkte, die wichtig für die Meisterschaft sind. Wir sind auf dem achten Platz und nicht so weit von P4 entfernt», weiß Locatelli. «Es stehen jetzt viele Rennen an, bei denen wir meiner Meinung nach sehr gut abschneiden können. Wir hatten einen guten Test in Navarra und in Magny-Cours hatte ich vor einem Jahr ein wirklich gutes Gefühl. Dazu sind auch Barcelona und Jerez gute Strecken für uns.»

Nach seinem ersten Podestplatz in Assen sagte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, dass Locatelli nun beweisen müsse, dass er die ‹Eier› für speziellere Rennstrecken habe – Rennstrecken wie Most.



«Wenn ich dusche kontrolliere ich es jedes mal und glücklicherweise ich kann behaupten, ich habe Eier», scherzte Locatelli am Sonntag in kleiner Journalistenrunde. «In meiner Karriere habe ich immer gekämpft und will damit auch nicht aufhören. Einerseits bin ich mit dem Wochenende zufrieden, andererseits aber auch nicht: Ich will noch besser sein.»

Ergebnis Superbike-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,587 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 12,460 4. Andrea Locatelli Yamaha + 15,206 5. Michael Rinaldi Ducati + 19,479 6. Alex Lowes Kawasaki + 19,901 7. Michael vd Mark BMW + 20,034 8. Garrett Gerloff Yamaha + 20,250 9. Tom Sykes BMW + 24,043 10. Alvaro Bautista Honda + 25,257 11. Leon Haslam Honda + 29,203 12. Chaz Davies Ducati + 38,396 13. Tito Rabat Ducati + 41,674 14. Kohta Nozane Yamaha + 45,843 15. Christophe Ponsson Yamaha + 54,144 16. Jonas Folger BMW + 54,354 17. Isaac Vinales Kawasaki > 1 min 18. Karel Hanika Yamaha > 1 min 19. Marvin Fritz Yamaha > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Axel Bassani Ducati Out Alessandro Delbianco Honda