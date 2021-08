Gestürzt: Honda-Pilot Alvaro Bautista (36) ratlos

Dass Honda beim Superbike-Meeting in Navarra große Probleme haben würde, konnte man schon am Freitag erahnen. Der erste Lauf verlief für Álvaro Bautista und Leon Haslam aber dann noch schlimmer.

Selbst aus den Pressemitteilungen der Honda Racing Corporation hat man Mühe, positive Aspekte vom Superbike-Meeting in Navarra zu finden. Die Aussage von Leon Haslam am Freitag, dass die spanische Piste eine gute Teststrecke für die CBR1000RR-R sei, weil sie alle Probleme der Fireblade offenkundig macht, sagt diesbezüglich bereits alles.



Das erste Drama am Samstag ereignete sich in der Superpole. Keine Honda in den Top-10, Álvaro Bautista hielt als Zwölfter die Flagge hoch. Und Leon Haslam war als 17. sogar noch hinter MIE Honda-Pilot Leandro Mercado platziert!

© Gold & Goose Willkommen zurück in Navarra, Scott Redding © Gold & Goose Trophy © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Polizei © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Christophe Ponsson & Leandro Mercado © Gold & Goose Christophe Ponsson & Leandro Mercado © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding & Jonathan Rea © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Tom Sykes, Jonathan Rea & Scott Redding © Gold & Goose 1. Rennen - Jonathan Rea, Scott Redding & Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Im ersten Rennen versuchte Bautista einmal mehr die Schwächen der Triple-R durch Risiko auszugleichen – und stürzte auf Position 11 liegend.



«Ich kann nicht zufrieden damit sein, wie es gelaufen ist», knurrte der 36-Jährige. «Ich hatte nicht den besten Start, weil ich in den ersten Kurven im Verkehr stecken geblieben bin und einige Positionen verloren habe. Aber ich fand schnell meinen Rhythmus und begann mit anderen Fahrern zu kämpfen und sie zu überholen. Dann bin ich gestürzt. Ich hatte in derselben Runde mehrmals einen Sturz gerettet, bevor mir schließlich in Kurve 12 das Vorderrad wegrutschte – aber ich habe nichts anders gemacht! Auch in den Daten sahen wir nichts auffälliges. Vielleicht lag es nur an den Streckenbedingungen, die bei der Hitze rutschig waren.»

Leon Haslam kreuzte abgeschlagen als 13. die Ziellinie. Der Engländer verlor 44 sec auf den Sieger.



«Bisher eines unserer härtesten Wochenenden, aber wir wussten, dass diese Strecke für uns schwierig werden würde», stöhnte der 38-Jährige. «Ich hatte heute trotzdem einen guten Start und war in einer Gruppe mit Alvaro und Gerloff und einigen anderen Yamahas, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hatte. Am Ende hatten wir jedoch große Probleme, insbesondere drohte das Vorderrad einzuklappen. Ich musste mich mächtig anstrengen, um das Motorrad über die 23 Runden zu bringen. Aber wie gesagt, wir waren nicht so weit von den anderen Jungs entfernt, was ich auf dieser Strecke nicht erwartet hatte.»

Garrett Gerloff (GRT Yamaha) war am Ende 18 sec vor Haslam im Ziel.

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,519 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,894 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,405 5. Alex Lowes Kawasaki + 16,219 6. Tom Sykes BMW + 20,600 7. Michael vd Mark BMW + 24,158 8. Axel Bassani Ducati + 26,497 9. Garrett Gerloff Yamaha + 26,718 10. Michael Rinaldi Ducati + 29,602 11. Kohta Nozane Yamaha + 39,387 12. Tito Rabat Ducati + 41,316 13. Leon Haslam Honda + 44,338 14. Jonas Folger BMW + 48,470 15. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 16. Naomichi Uramoto Suzuki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 18. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda Out Chaz Davies Ducati Out Lucas Mahias Kawasaki Out Leandro Mercado Honda