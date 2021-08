WM-Leader Toprak Razgatlioglu schaut nicht auf Punkte

Nach dem Meeting in Navarra hat die Superbike-WM 2021 mit Toprak Razgatlioglu einen neuen WM-Leader. Dieses Mal will der Yamaha-Pilot bis zum Saisonende vorne bleiben.

Die Rennen der Superbike-WM in Navarra mögen nicht zu besten in der Geschichte der seriennahen Weltmeisterschaft gehören, umso spannender ist die Situation nach dem Debüt der spanischen Piste aber in der Gesamtwertung.



Bei Saisonhalbzeit könnte die Meisterschaft nicht ausgeglichener sein: Neuer WM-Leader ist Toprak Razgatlioglu mit 311 Punkten, Jonathan Rea (Kawasaki) belegt punktgleich den zweiten Rang. Der Yamaha-Pilot liegt vorne, weil er einen Laufsieg mehr eingefahren hat.

Dabei sah es zuerst nicht danach aus, als könne der talentierte Türke die WM-Führung nach dritten Plätzen im ersten Lauf und im Superpole-Pace sich reißen. Durch den Sieg im zweiten Lauf gelang es ihm am Ende doch.



«Im Superpole-Race hatte ich etwas Chattering, für den zweiten Lauf haben wir kleine Änderungen vorgenommen, wodurch sich das Bike aber wesentlich besser anfühlte und ich es auch besser fahren konnte», erklärte der 24-Jährige seine Steigerung. «Als ich auf meinem Pitboard sah, dass Johnny immer 0,3 oder 0,4 sec hinter mir ist, wurde mir klar, dass er mir nur schwer folgen konnte. Deshalb habe ich jede Runde alles gegeben und als ich ein Polster von einer Sekunde hatte, wurde ich etwas lockerer.»

Am Ende wurde Rea noch von Scott Redding (Ducati) überholt und verhalf damit Razgatlioglu zur WM-Führung.



«Dieses Wochenende war nicht einfach für mich, umso mehr freut mich dieser Sieg. Jetzt bin ich zwar wieder WM-Leader, darauf schaue ich aber nicht», erklärte Razgatlioglu. «Ich konzentriere mich immer nur auf das nächste Rennen, wo ich wieder alles geben werde. Magny-Cours ist meine Lieblingsstrecke, allerdings fuhr ich dort mit der Yamaha noch nie im Trockenen – hoffentlich regnet es in diesem Jahr nicht. Auf jeden Fall erwarte ich, dass wir wieder um Siege kämpfen werden.»

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Michael vd Mark BMW + 17,991 9. Alvaro Bautista Honda + 18,272 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati