Honda-Ass Àlvaro Bautista überzeugt: «Pace wie Top-5»

Nachdem Álvaro Bautista im ersten Superbike-Rennen in Navarra stürzte, war im zweiten Lauf am Sonntag sein Teamkollege Leon Haslam dran. Der Spanier sorgte derweil als Achter für das Honda-Highlight.

Honda gibt in der Superbike-WM 2021 ein trauriges Bild ab. Weder Álvaro Bautista noch Leon Haslam sind in der Gesamtwertung in den Top-10 zu finden, man orientiert sich eher nach hinten, als nach vorne.

Das siebte Saisonmeeting in Navarra ist für die Honda Racing Corporation eine Blamage: Nur im ersten Lauf (Haslam auf Platz 14) und im zweiten Lauf erreichte jeweils ein Honda-Pilot die Punkteränge. Als Achter fuhr Bautista immerhin acht Punkte ein.



«Wir haben am Setup von Samstag nicht allzu viel geändert, weil wir bei der Analyse der Daten keinen Grund für meinen Sturz im ersten Lauf erkennen konnten. Aber wir haben eine andere Reifenspezifikation gewählt und ich fühlte mich besser mit vorne, also haben wir vielleicht einfach nicht die beste Wahl für Rennen 1 getroffen», erläuterte Bautista.



«Ich hatte einen schlechten Start in das Superpole-Rennen, verlor mehrere Positionen und obwohl ich mich ziemlich gut erholte, verpasste ich den neunten Platz und musste deshalb noch einmal aus der vierten Reihe in den zweiten Lauf starten», sagte der 36-Jährige weiter. «Ich hatte ich einen besseren Start, aber in der ersten Rennhälfte hatte ich Mühe zu überholen, weil uns am Kurvenausgang etwas Traktion fehlt, besonders wenn alle auf neuen Reifen unterwegs sind und hart bremsen können. Nach ein paar Runden, wenn die Reifen nachlassen, kann ich effektiver sein, und tatsächlich war unser Tempo zu diesem Zeitpunkt sehr ähnlich wie bei den Top 5. Das war jedenfalls eine harte Strecke für uns und ich denke, die kommenden Rennen werden besser.»

Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch die von Leon Haslam nach seinem Sturz im zweiten Rennen.



«Es war ein hartes Wochenende, sowohl für mich als auch für Álvaro», stöhnte der Engländer. «Im zweiten Lauf waren wir in derselben Gruppe, aber dann verlor ich den den Kontakt zu Alvaro, als Bassani einen Fehler machte und ich fast mit ihm kollidierte. Die Rundenzeiten waren sowieso nicht so schlecht, aber dann habe ich beim Zurückschalten einen kleinen Fehler gemacht und bin gestürzt.»



«Das Sturz war frustrierend, weil ich nicht das Gefühl hatte, zu viel zu pushen. Wie auch immer, es ist wie es ist und nun schauen wir auf die nächste Rund ein Magny-Cours», so Haslam. «Ich bin auch zuversichtlicher, was die kommenden Strecken angeht, also werden wir sehen, was wir tun können.»

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Alvaro Bautista Honda + 18,272 9. Michael vd Mark BMW + 18,991 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati