Michael van der Mark (BMW): Mehrere Schreckmomente

Mit drei Top-10-Finish tritt BMW-Pilot Michael van der Mark vom Meeting der Superbike-WM 2021 in Navarra die Heimreise an. Der Niederländer hatte Probleme bei der Abstimmung seiner M1000RR.

Unterm Strich war das Meeting in Navarra für BMW nicht das schlechteste Rennwochenende der Superbike-WM 2021. Die Werkspiloten Tom Sykes und Michael van der Mark fuhren in jedem Rennen in die Punkteränge, was auf der buckligen spanischen Piste nicht selbstverständlich war.

Mit den Plätzen 7, 8 und 9 stand van der Mark in Navarra im Schatten seines Teamkollegen, der im zweiten Lauf als Fünfter deutlich vor dem Niederländer platziert war und damit auch für das beste Einzelergebnis sorgte. Der Supersport-Weltmeister von 2014 macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.



«Es war ein harter Sonntag», stöhnte der 28-Jährige aus Gouda. «Im Superpole Race hatte ich einige Schwierigkeiten mit der Front des Bikes. Ich konnte nicht attackieren und auch an niemandem dranbleiben. Also war ich etwas enttäuscht, aber dennoch konnte ich für Rennen zwei ein paar Startplätze gutmachen.»



«Ich hatte dann einen guten Start, aber habe schnell gemerkt, dass ich am Kurvenausgang auf die anderen verliere. Also habe ich versucht, mehr über die Front zu pushen. Aber ich hatte kein gutes Gefühl, und es war ein langes und hartes Rennen», berichtete van der Mark. «Das müssen wir verbessern, aber wenigstens haben wir Punkte gesammelt. Wir versuchen es weiter, und jetzt freue ich mich auf Magny-Cours.»

Teamchef Shaun Muir geht weniger hart mit van der Mark ins Gericht.



«Michael hat sich auf dieser unebenen Strecke auf dem Bike nie wirklich wohl gefühlt und hatte eine Menge Probleme mit Chattering am Vorderrad. Er war aber im Superpole Race gut unterwegs und konnte sich um eine Startreihe verbessern. Das war gut für seinen Start in Rennen zwei», sagte der Engländer. «Ich denke, dass er die Pace von Alex und Tom vor ihm hätte mitgehen können, aber er hatte ein paar Schreckmomente, und das hat verhindert, dass er den fünften, sechsten oder siebten Platz hält. Insgesamt war es nicht schlecht, wir haben uns gegenüber gestern gesteigert, wir haben noch Arbeit vor uns, aber sollten nicht allzu enttäuscht sein.»

Tatsächlich fuhr van der Mark im zweiten Lauf als Achter über die Ziellinie, doch wegen Überfahrens der Streckenmarkierung wurde der BMW-Pilot um eine Position zurückgestuft.

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Alvaro Bautista Honda + 18,272 9. Michael vd Mark BMW + 18,991 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati