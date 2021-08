Andrea Locatelli ist mit vierten Plätzen glücklich 22.08.2021 - 18:52 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Andrea Locatelli in Navarra

Mit drei vierten Plätzen wurde Andrea Locatelli beim Superbike-Meeting in Navarra erneut «best of the rest». Der Yamaha-Werkspilot setzt sich nicht unter Druck, mittelfristig will er aber regelmäßig das Podium angreifen.