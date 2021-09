Chaz Davies sah eine Katastrophe auf sich zukommen

Im zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Magny-Cours verpasste Chaz Davies sein 100. Podium nur um zwei Sekunden, aber er hatte auch einen Schreckmoment. Der Ducati-Pilot nähert sich langsam seiner früheren Form.

Platz 11 in der Superpole und in allen drei Rennen in Magny-Cours in den Punkten – das war Chaz Davies zuletzt in Assen gelungen. Sein bisher einziges Podium in der Superbike-WM 2021 holte der Ducati-Pilot beim Meeting in Estoril im zweiten Lauf.



Davies arbeitet daran, dass es dabei nicht bleibt. Und dass er davon nicht mehr weit entfernt ist, bewies er nach den Plätzen 7 und 8 im ersten Lauf bzw. Superpole-Race im zweiten Rennen.

Als Fünfter im Ziel lag er nur 0,4 sec hinter dem viertplatzierten Andrea Locatelli (Yamaha). Auf seinen früheren Teamkollegen im Aruba.it Ducati-Werksteam, Scott Redding, der Dritter wurde, verlor der 34-Jährige überschaubare 2 sec.



«Für Magny-Cours war es im zweiten Lauf richtig heiß, mehr noch als am Samstag. Neben der an sich schon hohen Temperatur war es auch die Hitze des Motors. Und weil ich die meiste Zeit hinter Locatelli fuhr, bekam ich überhaupt keine kühle Luft», stöhnte Davies im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das zweite Rennen war anständig, ich bin ziemlich zufrieden damit. In den ersten Runden fehlte etwas, später war unser Speed aber sehr gut. Im Vergleich zum ersten Rennen konnte ich mit anderen Piloten kämpfen. Am Samstag fiel mir das Überholen sehr schwer, weil ich kaum Grip hatte – das war auch bei Scott und Bassani so.»

Körperlich fühlt sich Davies bereit, um an seine frühere Form anzuknüpfen.



«Auf jeden Fall! In Navarra war es viel besser und jetzt gab es noch einmal einen Schub. Dennoch bin ich noch nicht bei 100 Prozent, der Schulter fehlt es noch an Stärke», erklärte der Waliser. «Ein wenig leide ich noch in einem anderen Bereich, was mich in Magny-Cours ein wenig einschränkte. Wenn man an einer Verletzung laboriert, kann man sein gewohntes Training nicht durchziehen, und das konnte ich mittlerweile seit ein paar Monaten nicht.»

Davies war in der ersten Reihe, als unmittelbar vor ihm auf der Geraden BMW-Ass Michael van der Mark und Locatelli kollidierten.



«Ich habe die Entstehung nicht mitbekommen. Mir war, als hätte ich einen Ellbogen von Michael ausfahren gesehen – vielleicht um die Berührung zu vermeiden. Im nächsten Moment fuhr ich durch eine dicke Rauchwolke, die von seinem Reifen stammte. Ich dachte mir, wenn er jetzt vor mir stürzt, muss ich sofort reagieren. Zum Glück hat er sein Bike wieder abgefangen – aber es war beängstigend.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki