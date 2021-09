Jonathan Rea (Kawasaki) staunt über den Yamaha-Weg

Nicht alles läuft in dieser Superbike-WM-Saison nach Plan für Weltmeister Jonathan Rea. Der Kawasaki-Pilot dominiert nicht wie in den letzten Jahren, seine Gegner bei Ducati und Yamaha erledigen einen guten Job.

Jonathan Rea liegt in der Gesamtwertung der Superbike-WM vor dem Event in Barcelona auf Rang 2, nur Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu liegt vor dem Kawasaki-Werksfahrer. Obwohl der Engländer 2021 bereits neun Rennen gewinnen konnte, hat er mit seiner ZX-10RR alle Hände voll zu tun und deutlich mehr Probleme als in den Vorjahren.

Doch die gegnerischen Teams von Ducati und Yamaha haben gute Arbeit geleistet und die Lücke zu Kawasaki geschlossen. Wo sieht Rea die Stärken an der Maschine von Scott Redding? «Die Ducati funktioniert sehr gut, aber es sieht so aus, als wäre das Motorrad sehr schwierig in das Fenster zu bekommen, wo sie gut arbeitet», erklärte Rea beim Event in Magny-Cours.

«Das Bike hat sehr viel Leistung, aber ich denke, das bringt nicht viel, wenn das Handling nicht gut ist», sagte Rea und betonte anschließend die großen Unterschiede im Vergleich zur Kawasaki. «Im Grundsatz ist es ein ganz anderes Konzept, denn der Motor ist beispielsweise im V-Format und die Panigale hat eine Einarmschwinge. Ich bin das Bike nie gefahren, deshalb ist es auch schwierig, alles zu verstehen.»

Neben dem italienischen Hersteller bereitet dem Weltmeister vor allem Yamaha Kopfzerbrechen, denn neben Toprak Razgatlioglu sind auch Andrea Locatelli und Garrett Gerloff regelmäßig an der Spitze zu finden. «Es gibt einige Teams, die von Yamaha unterstützt werden und Material vom Werk erhalten, das macht es für uns nicht einfach», so der Kawasaki-Pilot.

«Vier Crew-Chiefs, Elektroniker und Fahrer arbeiten dort eng zusammen und wir haben nur die zwei offiziellen Bikes, das macht es nicht leicht für uns», stellte Rea klar und fügte abschließend hinzu: «So ist es jedoch momentan und vielleicht können wir etwas davon lernen. Es sieht so aus, als müssten wir noch etwas aufholen.»